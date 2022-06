Los colegios Ausiàs March y Casablanca se fusionarán en uno solo y tendrán como sede el segundo centro. Así prácticamente ha quedado confirmado tras la reunión, la segunda en apenas dos semanas, entre representantes de ambos centros, de la Conselleria de Educación y del Ayuntamiento de Elche.

Los portavoces de los padres del Ausiàs March, centro clausurado en septiembre, justo antes de iniciarse el curso, por problemas de estabilidad en su cimentación, llegaban a este segundo encuentro prácticamente sin recursos y sin fuerzas. Esto se ha debido a que en la asamblea de padres convocada la semana pasada, para tratar de buscar una alternativa a la unificación con el Casablanca, apenas se presentaron familias.

Así las cosas, ambos centros, sin fecha aún que haya trascendido, terminarán por convertirse en uno solo, con nueva dirección y nuevo nombre.

Eso sí, la Conselleria de Educación ha prometido inversiones, personal y medios. No solo una remodelación completa del Casablanca, sino también hacer extensivas las ayudas que reciben los alumnos del último complejo educativo citado al del Ausiàs March.

Todo apunta a que el próximo curso los dos centros mantendrán su independencia, aunque compartan espacios en el Casablanca, y será de cara al siguiente, al curso 2023-2024 cuando la fusión administrativa y práctica se lleve a cabo.

El PP salió este martes apoyando nuevamente a las familias del Ausiàs March (lo cierto es que no se han visibilizado muchas de ellas) que no quieren la unificación. Las familias que están en contra, y que han protagonizado protestas en el pleno y a las puertas del colegio, están molestas porque sus hijos tengan que comer en el pupitre, no tengan biblioteca (no hay físicamente en el Casablanca) o apenas tengan acceso al aula de informática, entre otras cuestiones denunciadas por los opositores a los planes de Educación.

Los populares ilicitanos aseguraba este martes que las madres del colegio Ausiàs March "se sienten engañadas por PSOE y Compromís" y que según éstas han manifestado al PP, el alcalde Carlos González, "no ha cumplido con su palabra cuando dijo que iría al colegio para conocer mejor la situación".

Inma Mora, concejala del Partido Popular, manifestaba por su parte que una portavoz de los padres les había trasladado "la desastrosa situación que están viviendo las múltiples familias y alumnos del colegio". Mora pedía a la edil de Educación, María José Martínez, mayor implicación: “Señora concejal de Educación, esta no es la solución que requieren los alumnos y sus familiares. La Conselleria de Educación y la concejalía tienen la capacidad suficiente como para poder encontrar otra alternativa para las familias que ahora mismo se encuentran en esta situación”.

Los populares, en un comunicado, aseguraban que están "del lado de estas familias que están sufriendo esta situación tan anómala que están sufriendo en el centro educativo del Ausiàs March".