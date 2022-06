«Seguimos siendo poco conscientes de los riesgos de tomar el sol sin protección»

El melanoma es la forma de cáncer de piel no más frecuente, pero sí más peligrosa. En fase avanzada, puede ser una enfermedad grave y, si se extiende a los órganos internos, puede poner en peligro la vida. Representa el 1% de los casos de cáncer de piel, pero es la causa de la gran mayoría de muertes por este tipo de cáncer. Cerca de 500 personas son diagnosticadas cada año de melanoma en la Comunidad Valenciana. Un dato que va en aumento debido al cambio de estilos de vida y a un mayor tiempo de exposición al sol. También al adelgazamiento de la capa de ozono. Los especialistas señalan que, tanto la exposición solar a largo plazo, como si es ocasional, pero intensa y amplia, la que suele provocar quemadura, producen daños que pueden desembocar en cáncer de piel. En el Hospital del Vinalopó lo saben bien y, de hecho, durante 2021 se diagnosticaron 24 melanomas en diferentes estadios. Desde enero a mayo de este año, el área de Dermatología ya ha detectado diez de estos cánceres de piel.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo de padecer melanoma?

La exposición solar, sobre todo la puntual, en épocas de verano para potenciar el bronceado, el uso de cabinas de rayos UV para broncearse y la predisposición genética.

¿Se han incrementado en estos años los casos de melanoma en el Departamento del Vinalopó?

Los casos siguen aumentando ya que se han mejorado las técnicas de diagnóstico a lo largo de los años, y por eso se detectan más.

¿Las restricciones por la pandemia que los dos últimos años han hecho que menos gente acudiera a playas y otros lugares lúdicos a tomar el sol, ha disminuido los casos detectados?

No. Las consecuencias de la exposición solar es a largo plazo, no en uno o en dos años.

¿Cómo se puede prevenir el melanoma?

Hay factores genéticos que no se pueden evitar, pero reduciendo la exposición solar y utilizando medidas protectoras frente a la radiación ultravioleta, se puede reducir drásticamente su aparición.

¿Es importante el diagnóstico precoz de la enfermedad? Sanidad señala una tasa de supervivencia del 90% si se detecta a tiempo…

Sin duda. Si el melanoma es diagnosticado en estadios iniciales, la tasa de superviviencia es muy buena. Pero si el melanoma invade tejidos más profundos disminuye la supervivencia.

¿Somos más conscientes o menos de los peligros de tomar el sol sin protección?

Seguimos siendo igual de poco conscientes. En la consulta seguimos viendo quemaduras solares y bronceados intensos en personas de todas las edades, a pesar de toda la información que hay actualmente.

Con el fin de las restricciones de la pandemia, ¿teméis que se puedan producir más casos por las ganas que hay de ir a las playas o hacer actividades al aire libre y presumir de bronceado?

Si aumentan los casos, los diagnosticaremos en un tiempo, no este verano, por el daño acumulativo en las células.

¿Qué cambios en nuestro cuerpo nos alertan de que podemos tener melanoma?

Los datos de alarma los explicamos siguiendo el ABCDE. A, es la asimetría; B, los bordes irregulares; C, la coloración, que tenga dos o más colores; D, el diámetro, si es mayor de 6 milímetros, aunque no es un criterio único, no por ser grande significa que sea malo; y E, la evolución, los cambios que podamos tener en la piel, como lesiones nuevas o cambios en lunares ya existentes.

¿Afecta más a los hombres, a las mujeres o por igual?

La prevalencia es similar en ambos sexos.

La provincia de Alicante, según los datos de la Conselleria de Sanidad, lidera los casos de pacientes con melanoma de la Comunidad Valenciana. ¿En qué puede influir que sea la provincia en la que más casos se detecten?

El índice ultravioleta es similar en toda la Comunidad Valenciana. Pero hay que tener en cuenta que en nuestra provincia reside mucha población extranjera, con un fototipo de piel claro, que se mudan a nuestra zona por el buen clima y sol, y están expuestos diariamente al sol.