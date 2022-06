El alcalde, Carlos González, ha "invitado" al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, a que "se olvide la faceta partidista o la condición de candidato a la presidencia de la Generalitat" para centrarse en el Palacio de Congresos, lo que ha definido como un "proyecto de estado". El regidor socialista ha contestado así al reproche que esta semana le lanzó el dirigente del PP de ir "rezagado", comparándolo con Alicante, con la expropiación de los terrenos donde irá la infraestructura que financiará la institución provincial. Tampoco comparten en el Consistorio ilicitano que la administración provincial tenga congelado el anteproyecto hasta que la adquisición del solar no sea firme, les ha sonado a una excusa en mitad de un juego político.

A los socialistas ilicitanos no les ha sentado nada bien la postura manifestada ahora por el líder popular sobre un proyecto, en el que, según González, el Ayuntamiento y el departamento de Urbanismo está trabajando "con la mayor celeridad" para tramitar la expropiación forzosa de los terrenos de la avenida de la Universidad por 4,5 millones de euros. Para el máximo responsable municipal, es "perfectamente viable" que se puedan tramitar a la vez dos actos administrativos diferentes (la licitación del anteproyecto que tiene que gestionar la Diputación con el trámite de la expropiación), en lugar de hacerlo uno detrás de otro, con tal de ganar tiempo.

Pese a que no exista por ahora ningún acuerdo por escrito con los dueños del solar, González ha garantizado que no va a haber ningún inconveniente, porque hay una tasación en la que los propietarios "están completamente de acuerdo" y "es imposible que no acabe como tal". Al alcalde no le vale el argumento que ha dado el popular y le ha pedido, públicamente, que analice las circunstancias y el argumento que está dando. Un mensaje que pretende trasladarle cuando lo vea en persona.

De hecho, Carlos González ha señalado que tampoco entiende esta actitud de Mazón después de que en abril durante su visita a Elche dijera que "en aras a la celeridad administrativa pretendía fundir la licitación de la redacción del proyecto con la obra", ha recordado el alcalde. Unas palabras que tiene muy presente y que le han servido para reprochar al presidente de la Diputación que con unas cuestiones sí crea que es posible esa simultaneidad para ahorrar tiempo y en otras no.

Con ello, el regidor socialista no solo le ha pedido al dirigente provincial que licite cuanto antes el anteproyecto, sino que también culmine la modificación presupuestaria, que tiene que ser ratificada por el pleno, para que pueda disponer el Ayuntamiento de Elche de los 4,5 millones de euros prometidos para pagárselos a los dueños una vez se ejecute la expropiación.