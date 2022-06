"Si hay una regeneración del polígono de Carrús atraeremos a gente nueva a iniciar su actividad"

¿Por qué surge esta junta directiva en estos momentos?

El polígono de Carrús es un polígono con más de 40 años de antigüedad, se hizo en unos momentos donde las planificaciones urbanísticas no eran de las mejores. Por tanto, es un polígono que ya nace con carencias. A eso le añadimos que durante todo este tiempo no se ha hecho ninguna inversión y todo se ha centrado en el Parque Empresarial. Cuando nos hemos dirigido al Ayuntamiento para ir resolviendo nuestras peticiones, siempre nos ha dicho, con razón, que hacía falta un interlocutor para que no haya demandas individuales. Teníamos dos opciones, crear una comunidad partiendo de cero o aprovechar la que ya había que era del año 82 y estaba prácticamente inactiva desde los últimos diez años. Hemos querido reactivarla, creando una nueva junta directiva.

¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en reactivarla?

Las carencias y de necesidades del polígono son muchas y a veces se ha querido pasar del cero a cien en muy poco tiempo y eso es imposible. Esto ha generado decepciones, falsas expectativas y pesadumbre de que aquí no se arregla nada. Pero creemos que con sentido común se puede ir regenerando lo que tanto tiempo se ha tardado en solucionar.

¿Cuáles son las principales carencias del polígono?

Yo quiero ser pragmático y poner en marcha las soluciones. Nos hemos marcado unos primeros objetivos con la idea clara de solucionarlos ya. Primero, la limpieza. Estamos fijando agenda para tener establecer unos calendarios para que la limpieza sea constante porque si no hay continuidad estamos igual. Segundo, queremos que el transporte se adapte a las necesidades del personal, que haya más frecuencia de horarios en horas punta de entrada y salida del personal y mejorar las paradas. En tercer lugar, queremos resolver la falta de aparcamiento porque es un problema muy grave, hay zonas en las que hay segundas y terceras filas y se genera un problema de tráfico potente. Estamos trabajando con el Ayuntamiento para que habilite parcelas públicas para que se pueda estacionar. En cuarto lugar, hay que mejorar la seguridad porque venimos de una época de inseguridad, ha habido varios atracos y queremos reunirnos con la Policía para que se refuerce el tránsito y los horarios. Hay más carencias como la iluminación, la entrada y salida al polígono, pero queremos ir poco a poco con cosas concretas y conseguibles en los próximos tres meses.

Uno de los problemas del polígono con la limpieza es que hay muchas calles privadas, ¿cómo se va a lidiar con esto?

El objetivo que tenemos a largo plazo es lograr una Entidad de Gestión y Modernización, como también está persiguiendo el Parque Empresarial, para convertir el polígono en algo moderno y acceder a subvenciones necesarias para modernizarlo. Dentro de este proceso irá la solución para cómo ceder viales al Ayuntamiento. Independientemente, hoy por hoy se pueden hacer cosas para, con el permiso de los propietarios, que el Ayuntamiento pueda actuar y limpiar.

¿Cómo es la convivencia de las empresas dada la multiculturalidad que hay?

Hay más de 600 propietarios y la comunidad actual afecta a unos 200, aunque queremos poco a poco ser más. Evidentemente, hay una multiculturalidad y la colonia asiática es muy importante. Nuestra idea es que se integren dentro de la política general del polígono. Nuestra idea es integrar a las diferentes culturas y empresas, integrarlas en la comunidad, en la toma de decisiones y en todo.

¿Sigue siendo el calzado el sector predominante?¿Cómo han evolucionado las empresas en estos últimos años?

Poco a poco tenemos que empezar a hablar de que Elche es una ciudad diversa en cuanto a su industria. Y el polígono de Carrús es un ejemplo de ello. Es evidente que el calzado es mayoritario, pero la industria agroalimentaria es cada vez más importante. La gente desconoce que Elche fabrica más de 5.000 kilos de queso, que tiene una industria cárnica y pastelera importante e interesante. El polígono es diverso y es un ejemplo de lo que hay en Elche. Además, tiene cosas muy positivas como fácil entrada desde la autovía y una buena salida. Eso hay que aprovecharlo y es cuestión de tiempo de mejorar su imagen.

¿Siguen sufriendo una fuga de empresas al Parque Empresarial?

Nosotros abogamos porque Elche sea diverso y también sea diverso en polígonos. El Parque Empresarial es un ejemplo a seguir, pero eso no va en demérito del polígono de Carrús, que ha tenido un trasvase de gente que se ha ido al de Torrellano, pero eso ya está estabilizado. Naves cerradas hay, pero también en el Parque Empresarial, pero eso está más relacionado con la situación económica. Si hay una regeneración del polígono yo creo que podremos atraer a gente nueva a Carrús para iniciar su actividad.

Se han sentido olvidados estos años por el Ayuntamiento?

Más que olvidados hemos sentido una falta de inversión. Puede haber habido razones para ello si no ha habido interlocución, pero es evidente esa carencia. Y esto no es culpa del gobierno actual, sino de todos los anteriores, del signo político que sea.

¿Cómo es el boulevard que quieren conseguir a largo plazo?

Es un objetivo para una segunda etapa, cuando tengamos la Entidad de Gestión y Modernización que atraeremos más inversión. Planteamos un boulevard en la cruz central del polígono, aunque ya tenemos una zona al comercio al por mayor y por menor. Lo que queremos hacer es algo moderno y actual pero no es una necesidad a corto plazo.