La Escuela Oficial de Idiomas de Elche aspira a recuperar los 500 alumnos que perdió con la pandemia

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Elche aspira el próximo curso a recuperar los 500 alumnos que perdió en los dos últimos años por la pandemia. El covid hizo estragos en muchos sectores y en la enseñanza no obligatoria fue un lastre, como pudo comprobar la EOI. Así, en este último año se formalizaron 3.154 matrículas y para el próximo curso esperan la matriculación de entre 3.500 y 4.000 personas. El 15% de los alumnos han dejado de asistir a clase y matricularse a raíz de la pandemia. Ahora, sin restricciones, la EOI espera, al menos, recuperarlos. "Será difícil conseguir aquellos números de matriculados en la sede de Elche en 2012 y 2013, en plena crisis económica, cuando superamos los 4.000 alumnos, pero si sabemos adaptarnos a los tiempos y diversificarnos, hacer mucha oferta en los horarios de más demanda y potenciar las secciones, nos ayudaría muchísimo", explica la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, Maita Cortés. La preinscripción empieza este lunes 20 de junio hasta el 4 de julio, y a partir del 11 de julio podrán formalizar la matrícula en el centro. Del 15 al 18 de septiembre se volverá a abrir la preinscripción para quien no la haya hecho antes.

Las clases se iniciarán el 26 de septiembre y los cursos formales que se ofertarán serán de inglés y de valenciano, desde básico hasta C2; francés, italiano y alemán, desde básico hasta C1; árabe hasta B2; y japonés, además del básico, incorporará el nivel intermedio B1. En la sección que la EOI tiene en Crevillent se impartirá inglés hasta B2. "El ser humano está hecho para aprender idiomas", señala Maita Cortés, quien tiene otra frase que usa mucho: "El inglés y el valenciano los tienes que saber sí o sí, pero cualquier idioma extranjero siempre será un plus".

La dirección de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche volverá a solicitar, tras habérsele negado este año, una sección en Santa Pola para impartir inglés, como primera lengua, y con la intención de ofrecer también francés. La Conselleria de Educación ha negado este año esa posibilidad a la EOI ilicitana, a pesar de que se cubriría la oferta ampliamente como señalan desde la dirección. La intención es que los alumnos del módulo de hostelería y turismo del IES Cap de l'Aljub de Santa Pola puedan formarse en idiomas. De hecho, sería ofrecer en ese instituto el aprendizaje del inglés y de otra de las lenguas que imparte la Escuela Oficial de Idiomas. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Pola. Además, de conseguir la sección de idiomas en Santa Pola, permitiría a la EOI ofrecer más cursos en el horario de mayor demanda, de 17 a 21 horas, con cuatro grupos. "En Elche tenemos todas las aulas llenas en ese espacio de tiempo", señala Cortés.

Además, la Escuela Oficial de Idiomas de Elche también ha pedido también a la Conselleria de Educación el impartir árabe en su sección de Crevillent, donde habita una importante población de origen magrebí. "Hemos hecho la solicitud y la respuesta ha sido que no, así que en septiembre volveremos a insistir y a poner esa reivindicación encima de la mesa en septiembre", manifiesta la directora de la EOI ilicitana.

Una de las novedades para el próximo curso es que en se ofrecerán cursos intensivos de inglés en horario de tarde de A2, B1 y B2. "Lo que se hacía en dos años se puede hacer en un año", destaca Maita Cortés, quien recuerda que los cursos son de 120 horas al año repartidas en dos días a la semana y en los intensivos las jornadas son todos los días para poder hacer un nivel hasta enero y otro después. "Hemos detectado que la gente quiere avanzar más rápido", añade.

Otra importante novedad es que se incorporará el "Plan digital de centro" en el proyecto educativo del próximo año. Es una especie de segunda transición digital. Así, se incorporará el wifi a todo el centro, para que el alumnado se pueda conectar, y para cambiar los procedimientos de enseñanza-aprendizaje a través de dispositivos electrónicos. "Hasta ahora, seguimos el método tradicional, con el libro de papel y el medio digital solamente con el profesor, y ahora queremos que también lo tengan los alumnos", explica la directora del EOI. El objetivo es conseguir que la competencia digital del profesorado sea aún mayor y facilitarla al alumnado y hacer más digitales los procesos de enseñanza, ahora únicamente presenciales. De este modo, en algunas de las clases el alumno podría manejar las plataformas de aprendizaje a través de internet, facilitando la tarea del seguimiento del curso, sobre todo, el alumnado adulto. No obstante, las clases no se van a impartir en línea. La EOI ha llevado a cabo una encuesta entre alumnos y profesores para valorar sus conocimientos digitales y, a partir de ese diagnóstico, el centro elaborará la estrategia del "Plan digital de centro" para el año que viene. De hecho, en colaboración con el Cefire, se formará a alumnos y profesores en nuevas tecnologías. El estado de alarma, con el confinamiento, "nos mostró el camino, que hay posibilidades de enseñanza a distancia", indica Cortés, como son distintas herramientas digitales para "adaptar a estos tiempos" el proceso de aprendizaje.

Este año, además, se ha habilitado una mediateca en la sede de la EOI en Elche. Un grupo de ordenadores y una sala de cine y televisión permiten a los alumnos mejorar su aprendizaje de idiomas. La mediateca está gestionada por una comisión formada por profesorado y alumnado. "No sólo funciona como una biblioteca, propone una serie de actividades como el autoaprendizaje y un plus con un espacio de sociabilización lingüística donde los alumnos pueden hacer sus propias quedadas para mantener conversaciones, jugar o visualizar vídeos", explica Maita Cortés.

El japonés está de moda

El idioma japonés está de moda. Son muchos los interesados en aprender la lengua nipona, más allá de por motivos laborales, por culturales. Hay un boom de la cultura japonesa que invita a muchos a querer aprender la lengua nativa de sus series preferidas. En la Escuela Oficial de Idiomas de Elche no son ajenos. De hecho, han recibido un aluvión de solicitudes para matricularse en japonés, lo que llevará a ampliar el número de plazas de las 120 actuales, con cuatro grupos, a las 170. Se incorporará el nivel intermedio B1 de esta lengua, lo que obliga a la dirección de la EOI a solicitar para el próximo curso un profesor más de japonés, que previsiblemente compartirá con la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante.

No obstante, la principal demanda se produce en inglés, con 75 grupos en Elche y 5 en Crevillent, seguido del valenciano, este último obligatorio para presentarse a una oposición en la Comunidad. "Viene mucho profesorado para los cursos superiores de valenciano", explica la directora de la EOI de Elche. Por su parte, el italiano y el francés mantienen la misma demanda y el árabe y el alemán han bajado en matriculaciones.

Prohibido decir "collons" o "futre" en las pruebas orales de valenciano

Las instrucciones para las pruebas de certificación del valenciano en la Escuela Oficial de Idiomas de Elche contenían, como es habitual, las instrucciones para realizar los exámenes. Entre lo más habitual como que los móviles no están permitidos, que el alumno se debe identificar, el avisar al profesor para ir al servicio, levantar la mano para hacer una pregunta o escribir con bolígrafo negro o azul, se incluía una instrucción que ha sorprendido a muchos: la prohibición de hacer comentarios malsonantes en la prueba de comprensión oral. Entre las expresiones y comentarios que la EOI indica que no se pueden "decir voz alta" se encuentran la de "collons" ("cojones") o "fotre" ("joder"), además de otras como "això no s'entén" ("eso no se entiende") o "quina barbaritat" ("qué barbaridad").

Se trata de comentarios y palabras malsonantes que se sobreentiende que no se deben decir cuando alguien está examinándose. Sin embargo, no es tan infrecuente que ocurra y, por ello, la dirección de la EOI lo ha incluido como recordatorio. No obstante, la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Elche, Maita Cortés, señala que está puesto con mucha ironía y sentido del humor. "Son consejos y recomendaciones que pusimos irónicamente y lo que queríamos hacer ver es que hay que respetar a los demás compañeros", explica.

La instrucción invita a comportarse en algo tan serio como es un examen oficial. Y es que, por mucho que un alumno esté harto tras cuatro horas de examen, no es de recibo que suelte un "cojones" delante de todo el mundo o exprese su indignación por no saber ni dónde meterse cuando no entiende nada de lo que le está diciendo con un "eso no se entiende".