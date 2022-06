Listas de espera en los FP de Cocina y poco tirón para formarse como camarero

La mayoría de ciclos de FP de Cocina en la provincia de Alicante registran listas de espera para entrar a formarse como chef mientras que las preinscripciones para los ciclos de restauración, para aprender a ser un buen metre o jefe de sala, no superan ni un tercio de la capacidad de las aulas. Es probable que el número crezca sensiblemente si se repescan alumnos que no puedan entrar en su primera opción.

El sector hostelero está experimentando una dicotomía muy clara, y es que los jóvenes tienen ganas de formarse en el mundo gastronómico pero para ejercer como cocineros, y no para estar ni detrás ni delante de la barra como camareros.

Los profesionales lo achacan, por una parte a que la gran oferta mediática que hay sobre el mundo culinario en formatos televisivos como Masterchef o programas especializados en las plataformas digitales está incentivando que se profesionalicen cada vez más estas salidas laborales, mientras en la otra cara de la moneda está la formación en sala, que no llega a cubrir grandes cotas, a pesar de que hay una gran falta de mano de obra.

Como ya alertaron los sindicatos recientemente a este diario, esa realidad contrasta con las cerca de 17.000 personas del sector de la hostelería que en la provincia de Alicante están inscritas en las listas del paro. Que se echen muchas horas de trabajo, que los horarios sea intempestivos, que el salario sea escaso en muchas ofertas y que la economía sumergida siga alimentándose, de poco ayuda.

Todo ello ha ido afianzando la sensación de una parte de que no es necesario formarse en este ámbito para trabajar, y muchos huyen del sector. Y todo ello termina impactando en este tipo de ciclos formativos hasta el punto no sólo de avanzar, si no de reducir la oferta por la poca demanda.

A pesar de todo ello, los empresarios reconocen que hace falta profesionalizar a este tipo de trabajadores para que se mejore la calidad del servicio y puedan aspirar a mejores condiciones laborales. Por otro lado, mayoría de escuelas coincide en que la diversificación de la oferta formativa de la Generalitat también se traduce en que menos alumnos estudien restauración y las listas de espera en grados como los citados de Cocina no sean tan grandes como hace tres o cuatro años donde sí se vio un auténtico boom.

Los FP de Hostelería y turismo del IES Cap de l’Aljub de Santa Pola fueron los primeros de esta familia que empezaron a funcionar hace más de tres décadas. Fue reconocido centro de excelencia por la Generalitat en 2021 por esta familia y el próximo curso este instituto será el único de la provincia que ofrecerá el grado superior de dirección de servicios de restauración. Hay poca demanda y otros centros han dejado de ofertarlo.

Ángel Lillo, director del instituto, reconoce que, a diferencia de los grados en Cocina, donde tienen lleno absoluto, les cuesta mucho llenar en sala. Cree que «es un contrasentido» porque asegura que los empresarios están demandando mucho a camareros, metres, jefes de sala, «y si queremos un turismo de calidad necesitamos estos profesionales en nuestros restaurantes».

Teme que se ha hecho mucho eco mediático de la cocina «y la sala ha quedado en un segundo plano. Hoy en día hay grandes jefes de cocina, grandes restauradoras y eso va en detrimento de las otras partes, por lo que tenemos que trabajar conjuntamente porque si la otra pata no sale a relucir, queda en el olvido y degradada», alerta.

Señalan desde Santa Pola que los niveles de inserción laboral que manejan en los ciclos de hostelería están en un 90% porque el alumno adquiere alta cualificación al practicar desde el primer momento, tanto en cocina como en sala, a través del concepto que idearon de gastroaula, donde se simula con clientes reales cómo sería una jornada laboral real.

Al hilo, indican que la edad media de quién inicia estos grados está en los 23 años, y que puede llegar hasta los 45 en los ciclos superiores. Por otra parte, aseguran que frecuentemente reciben ofertas laborales de restaurantes de prestigio.

Autocrítica

César Anca, presidente de la Asociación de Restaurantes de Alicante, reprocha que «no se conoce ni se han sabido vender las atribuciones que tiene que tener un buen camarero y un metre, se necesita una preparación mucho más alta, en el mundo del vino, del corte de jamón, emplatado de platos, destilados, hay tanto por aprender y ejercer que es lo que la gente no sabe, y por eso se creen que es fácil ser camarero».

El profesional, que también ha ejercido de profesor de FP, indica que la formación podría mejorar si la parte práctica alcanzase el 80% en todo los centros. Haciendo autocrítica del sector, expone que «si nosotros mismos no le damos el valor que tiene la sala y exigimos esa formación en centros especiales para formar camareros no vamos a tener verdaderos profesionales»

La mayoría de centros de FP consultados por INFORMACIÓN coinciden en que es imprescindible que empiece a cambiar la percepción que se tiene del camarero y jefe de sala para que resulte más atractivo, porque aseguran que «contratar a personas sin conocimiento acarrea problemas ya que el cliente no sale satisfecho por muy buena que sea la cocina».

Desde el Centro Integrado Público de Formación Profesional Batoi de Alcoy coinciden en que «el sector está necesitado de cocineros y camareros, por lo que todo el alumnado tiene posibilidades», aunque son conscientes de que es complicado encontrar una inserción laboral definitiva.

Profesores de las ramas de Hostelería y Turismo de este centro, que prefieren quedarse en el anonimato, indican que por ahora tienen 40 preinscritos para acceder al grado medio de Cocina. Si las aulas sólo admiten a 30, hay diez que tendrán que buscar otras opciones, como la de estudiar servicios de restauración, donde por ahora sólo tienen una decena de solicitantes de las 30 plazas por cubrir. Esperan que ese número aumente en septiembre.

Desde el IES Montserrat Roig de Elche indican que este pasado curso incorporaron a la oferta el grado medio de restauración y han tenido una tímida aceptación con sólo ocho alumnos, y el próximo curso tienen ya confirmados, de momento, dos inscritos más. Entienden que con más visibilidad el número subiría.

Docentes del IES María Ibars de Dénia reconocen que también tienen que lidiar con que los jóvenes no entiendan por qué formarse para ser camarero.

Erasmus para internacionalizar la gastronomía

Ver otra visión de la hostelería y enriquecerse de otras culturas gastronómicas. Esa es la misión que tienen grados de FP de Hostelería como el del IES Cap de l’Aljub, en Santa Pola, donde desde hace dos cursos están realizando un programa Erasmus por el que mandan una decena de los mejores estudiantes se marchan unos tres meses a realizar prácticas a restaurantes de países como Italia, Francia, Alemania o países bálticos «porque hay cocina en ciernes que está repuntando», indican. La experiencia permite que los futuros chefs aumenten su disciplina y formación, de la misma forma que les permite conocer otras realidades y, no menos importante, pueden tener también opciones laborales fuera del país.