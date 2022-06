El Diputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha estado hoy en el aeropuerto del Altet para insistir en la necesidad de una inminente conexión ferroviaria entre el propio aeropuerto y los municipios del área. Baldoví ha hablado con los trabajadores y las trabajadoras del aeródromo sobre sus demandas y ha aprovechado para recordar que la infraestructura del aeropuerto para recibir un tren ya está construida. “Estamos ante un escándalo, una anomalía de las infraestructuras del Estado. Tenemos aquí, debajo del aeropuerto, una infraestructura construida desde hace 10 años preparada para recibir el tren, y el tren no llega. Tampoco podemos olvidar que los trabajadores y las trabajadoras pagan cada día para venir a trabajar. No es de recibo, tienen que poder aparcar de forma gratuita”. Desde Compromís por Alicante, el portavoz del Grupo Municipal Natxo Bellido ha querido destacar la importancia de llevar a cabo la variante de Torrellano: “Necesitamos una conexión ferroviaria de primera, pero necesitamos hacerla bien, liberando la fachada marítima de la ciudad de Alicante. Tenemos derecho a recuperar la costa”. El aeropuerto del Altet representa el centro de trabajo con más plantilla de toda la provincia de Alicante. En palabras de Carmen Palomar, Secretaria General de CC.OO. Vinalopó-Vega Baja, “a las personas que trabajan en el aeropuerto no les salen las cuentas. Una gran parte de la plantilla trabaja de forma precaria a tiempo parcial y, encima, tiene que pagar de su bolsillo el gasto del aparcamiento. Es inadmisible. Desde CC.OO. aplaudimos todas las propuestas que suponen fomentar la utilización del transporte público, pero no queremos dejar de lado el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a aparcar de forma gratuita”.

La portavoz del Grupo Municipal en Elche, Esther Díez, ha querido subrayar el apoyo de los ayuntamientos donde participa la formación cara a todas las propuestas “que suponen una mejora del transporte público”. Díez ha puesto de manifiesto el contexto de emergencia climática actual, contexto en el que, ha destacado, “la mayor parte de la contaminación ambiental proviene de la movilidad. Por eso es tan importante garantizar el transporte limpio”. El pasado 17 de mayo, la comisión de transportes del Congreso aprobó por 22 votos a favor la PNL propuesta por Baldoví, que recupera la Variante de Torrellano Alacant - Elx - Murcia para conectar el tren de cercanías C1 con el aeropuerto “y, al mismo tiempo, suprimir la parada de San Gabriel, cosa que reduciría el tiempo de viaje un 27% y que iría acompañada de un aumento de frecuencias, con trenes cada 20 minutos”, ha destacado Baldoví. Por otro lado, la Delegada Sindical de AENA (empresa que rige el aeropuerto) por CCOO, Marga Colom, ha agradecido a la formación valencianista la predisposición a hablar de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del aeropuerto: “apoyamos a los compañeros de Compromís en todas las reivindicaciones. Es muy importante hablar de la conexión ferroviaria del tren, pero otra reivindicación histórica que se ha puesto hoy encima de la mesa es la del aparcamiento. Pagamos un gasto en combustible para venir hasta nuestro centro de trabajo y, además, tenemos que pagar para aparcar. Tenemos que hacer eco sobre esto”. La Delegada Sindical ha querido aprovechar para denunciar la falta de personal sanitario en las instalaciones aeroportuarias: “No puede pasar que venga una persona con un ataque al corazón y que no haya personal sanitario para atenderla. Tenemos que hacer algo”.