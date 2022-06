«Me gustaría tener mi propio restaurante para seguir creciendo»

Tras haber sacado más de un 9,3 en el grado medio del IES Cap de l’Aljub, ¿qué cree que puede aportarle este reconocimiento de los premios FP?

Supongo que aún tengo que descubrirlo pero eso queda marcado en mi expediente académico y creo que me vendrá muy bien a la hora de abrirme más puertas. Lo que sí espero que me aporte es el reflejo de del interés que le pongo a aprender más sobre el mundo de la cocina y la hostelería. No estudio por tener la mejor nota si no por mejorar, por eso no me cuesta estudiar y disfruto mucho. El 80% de cuentas que sigo en Instagram tiene que ver con la cocina, la mayoría de libros también, y si enciendo la tele y veo un programa de este ámbito lo prefiero a ver una serie o una película, a veces claro.

¿Por qué decidió cursar FP de Dirección de Cocina?

En un futuro me gustaría tener mi propio restaurante y ser yo quien lo dirija, por ello quiero prepararme todo lo posible tanto trabajando como estudiando, y ahora que vivo con mis padres podía permitirme estudiar estos dos años este ciclo.

¿Siempre tuvo claro que quería dedicarse a este mundo?

Hasta el 2017 no lo tuve claro. Terminé la ESO y no sabía que quería ser en un futuro y por meterme en algo me metí en Bachiller de Ciencias, pero no duré ni el primer trimestre porque no tenía motivación para estudiar. Hice una prueba de acceso para un grado superior de diseño gráfico y me volvió a pasar lo mismo, no tenía la motivación. Un día mi hermana me dijo que en el restaurante donde trabajaba buscaban a alguien para fregar platos los fines de semana.. Así empecé y después todos los días como camarero, y poco a poco me fui metiendo en la cocina. Estuve dos años hasta que vi que no tenía más que aprender allí, me gustaba la cocina y sabía que era a lo que me quería dedicar.

Entonces lo tuvo claro...

Estuve trabajando en otros sitios hasta que me di cuenta de que si quería estudiar cocina era el mejor momento de mi vida ya que no tengo muchos gastos porque no tengo casa propia ni hijos. Por ello me matriculé en el grado medio y lo terminé y aquí estoy en el superior.

¿Qué le gustaría hacer al acabar sus estudios?

Quiero seguir aprendiendo, tanto trabajando como haciendo otros cursos más específicos. Desde hace años llevo pensando que me encantaría ir a la escuela de Paco Torreblanca. Me encanta la cocina, me apasiona, pero quizás me guste más y se me de mejor la pastelería y los postres.

Confía en tener salidas laborales después de terminar los estudios?

Sí, aunque más que tener salidas laborales tener buenas salidas laborales y poder trabajar no en cualquier restaurante, pero básicamente quiero seguir aprendiendo mientras trabajo para subir el nivel, así hasta que esté preparado para abrir mi propio restaurante.

¿Cree que aumentándose la formación la profesión se vería realzada?

Sí, no sólo por el tipo de oferta gastronómica que puedas aportar o por el nivel de calidad si no por el tema de la seguridad e higiene alimentaria. Hay muchos cocineros que por muchos años que lleven trabajando no tienen mucha idea de esto y me parece algo súper importante y que es por donde todos los cocineros deberían pasar. Nosotros en la escuela, tanto en la parte práctica como teórica, nos enseñan a tener mucho cuidado con este tema, y al fin y al cabo influyes en la salud de la gente.