El juzgado de lo Contenciosos Administrativo número 1 de Elche ha tumbado la demanda presentada hace un año por el concejal de Vox Juan Antonio Alberdi contra el alcalde ilicitano, Carlos González, y que trató de impedir la celebración de los actos del Orgullo LGTBI del pasado año. Alberdi consideraba que se habían vulnerado sus derechos fundamentales de participación política. El demandante esgrimía que había recibido una invitación del regidor, como el resto de concejales, para asistir a los actos programados para el 28 de junio de 2021 sólo cinco días antes de su celebración y sin que se hubieran sometido a debate ni se aprobara en el pleno el texto del manifiesto que se leyó y que la formación ultra consideraba que era una declaración institucional. Alberdi acusaba al regidor de haberse atribuido competencias para convocar actos en nombre del Ayuntamiento sin el acuerdo plenario. Sin embargo, la magistrada que firma la sentencia señala que el manifiesto institucional, denominación con la que aparecía en la programación del consistorio, no es un acto administrativo sino político y, por tanto, "no vulnera el principio de objetividad (...) ni excede de las competencias municipales", sino que constituye una aseveración de los derechos constitucionales en favor de la igualdad, la diversidad y la libertad sexual. Por tanto, inadmite el recurso interpuesto y, además, condena en costas al demandante, que se elevan a los 500 euros.

Este juzgado ya frenó hace un año la intención del concejal de Vox de paralizar la celebración de dos actos en favor de la visibilización del colectivo LGTBI el 28 de junio de 2021 al negar la «suspensión cautelarísima» que pidió tanto de la lectura del manifiesto que, tal y como estaba previsto y con la única ausencia de Vox, tuvo lugar en una sala del Centro de Congresos, como del acto conmemorativo en la Plaça de Baix y que contó con el despliegue de banderolas en la fachada del balcón central del Ayuntamiento. La magistrada, en su auto, consideró que no tenía sentido la adopción de medida cautelar interesada y tampoco cabía recurso de apelación. No obstante, la demanda fue admitida a trámite y ahora el juzgado la inadmite como pedía tanto la defensa del Ayuntamiento de Elche como el Ministerio Fiscal, que mantenía que la declaración institucional por el día LGTBI no era un acto administrativo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, la magistrada pone el foco en que los actos programados por el Ayuntamiento de Elche, como el resto de consistorios y administraciones del Estado, no son más que la celebración del Día mundial del Orgullo de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales para poner en valor los principios constitucionales de igualdad, diversidad y libertad sexual. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación así como de aclaración o rectificación.

La ausencia de Vox en los actos de conmemoración del Orgullo LGTBI es habitual. También las críticas que realiza a las políticas en favor de este colectivo por parte tanto del gobierno municipal, como del autonómico y del estatal. No obstante, era la primera vez que en Elche la formación ultra acudía a la Justicia para tratar de impedir la celebración de unos actos a los que asisten decenas de personas y que tratan de visibilizar la lucha por la igualdad y la no discriminación por razones de identidad sexual.

Así, el edil de Vox Juan Antonio Alberdi se queda sin su pretensión de que se condenara al alcalde ilicitano, el socialista Carlos González, a quien acusaba de haberle impedido ejercer las funciones que pertenecen al núcleo inherente a su función representativa, entre las que enumeraba las de participar en la actividad de control del gobierno local, en las deliberaciones del pleno, votar en los asuntos sometidos al plenario y obtener la información necesaria para ejercer las anteriores funciones.

Para este año, las Concejalías de Igualdad y de Juventud han elaborado un completo programa de actividades para conmemorar el martes 28 de junio el Día del Orgullo LGTBI con el objetivo de promover un municipio que respete la diversidad afectivo-sexual y de género. El concejal de Igualdad, Mariano Valera, ha explicado que los actos girarán en torno a la reivindicación y la visibilidad y comenzarán a las 11 horas en la Plaça de Baix con el tradicional despliegue de banderas LGTBI desde el balcón del Ayuntamiento por parte de representantes de las entidades del municipio, pertenecientes a la Mesa de trabajo LGTBI. También se llevará a cabo la lectura del manifiesto bajo el lema "Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia", una suelta de globos ecológicos arcoiris y un reconocimiento a los participantes del programa D-Valientes. En esta ocasión, Vox, públicamente, no ha puesto ningún impedimento.