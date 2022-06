El Cor de Cambrá actúamañana sábado en la iglesia de San Juan

El Cor de Cambra actúa esta noche, en la iglesia de San Juan, a las 21 horas, dentro del ciclo coral 2022.Un recital con entrada libre, limitada al aforo de la sala, en el que interpretarán una variada selección de melodías de distintas épocas y diferentes estilos corales.

La iniciativa patrocinada por el Institut Valencià de Cultura y la FECOCOVA (Federación de Coros de la Comunidad Valenciana). Será una actuación, con entrada libre, limitada al aforo, en la que se interpretará un amplio y variado repertorio coral.

En esta ocasión las piezas elegidas han sido: Exulten caeli, Ave María de J. Domínguez, Canço de bres, Pastime, Corten espadas afiladas, La tricotea, Tordion, Matonna mia cara, Sansabeya, Con sabor tropical, Huellas en la arena, Can’t help faling in love, Only you, Juramento y Tequila Samba. Una variada selección de melodías de distintas épocas y diferentes estilos seleccionadas para todos los públicos. El Cor de Cambra d’Elx se fundó a finales de 1996 y está dirigido por Inmaculada Dolón Llor.