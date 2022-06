«Quiero que se me recuerde como mujer cercana que representó a las Fiestas con corazón»

En medio de los exámenes para opositar a una plaza fija de maestra, Carolina Irles atiende a este diario con la agenda apretada entre su trabajo en un cole y para preparar, también, el mensaje que mandará a todos los ilicitanos en su despedida como Reina Mayor.

¿Cómo le gustaría que recordasen su reinado dentro de unos años?

Como una mujer cercana a todo el mundo, una mujer que representó a las fiestas con el corazón de la mejor forma que sabía. Me gustaría que se valorase el compromiso que hemos tenido todas, y que nos recuerden, sobre todo, por nuestra cercanía.

¿Qué se siente al dar un paso atrás para que la próxima reina de el paso adelante?

Es un momento un poco agridulce. Sabes que va a llegar porque todo ciclo que comienza termina, y eso es señal de que unas fiestas también vienen, porque esas chicas también se merecen poderlas disfrutar. La parte mala es que sabes que la experiencia acaba y vas a pasar a un segundo plano, vas a volver a tu comisión a seguir trabajando y seguir viviendo las fiestas, pero desde otro punto de vista. En nuestro caso somos conscientes, llevamos dos años esperando el momento, y creo que es menos duro que para otras chicas que sólo lo viven un año.

Está inmersa en la preparación del discurso de despedida. ¿Cómo espera ese momento?

Ya es el último discurso que hacemos las seis y estamos recopilando un poco las emociones que hemos compartido en estos tres años. Queremos que llegue al público igual que nos nace hacerlo, que sea algo sentimental que sale de nuestro corazón.

¿Cómo ha sido el periplo con sus cinco compañeras de viaje?

Las tres infantiles empezaron como niñas y ahora son adolescentes, por lo tanto el vínculo que se ha creado es de amistad. Empezaron siendo conocidas y ahora son amigas. Son tres años que pasamos todo juntas, tanto momentos buenos como malos, y doy gracias por haberlas conocido.

Los tres años como reina...¿Han sido un regalo o pesan?

La experiencia es para vivirla un año porque sabes que es un año volcado a las fiestas, aparcas todos los planes que normalmente haces, porque implica asistir a actos todos los fines de semana, incluso entre semana muchos días. Es un compromiso que haces de forma muy satisfactoria, pero no deja de ser un compromiso. Que se alargue tres años con la situación pandémica pues ha resultado duro porque hemos estado prácticamente año y medio sin actos, y el volvernos a enganchar y seguir cada fin de semana, cuando por una parte habíamos desconectado, ha sido duro.

¿Algo de positivo?

Hemos vivido momentos nuevos que faltaban de antes de la pandemia. Hemos vivido las convivencias con las candidatas, las Fallas, la Semana Santa ilicitana, que tuvimos la suerte de poderla vivir, así como todas las imposiciones de bandas de las comisiones en barrios y pedanías. Luego en la cena de candidatas en el castillo es donde empieza realmente tu despedida porque las chicas nuevas ya empiezan a darse a conocer y ves que el reinado va a finalizar.

¿Cómo ha sobrellevado la pandemia y el contexto actual (guerra en Ucrania, inflación) marcado por la incertidumbre?

Creo que como todo el mundo lo ha llevado. Hemos intentado ver la parte positiva, tener esperanza de que todo iba a volver a la normalidad. La situación de pandemia por suerte ha sido así, estamos en un buen camino, finalizando con todo esto, y por lo menos hay remedios como la vacuna. Pero luego vienen nuevos horizontes, la situación de la crisis provocada por una guerra que estamos viviendo, que nadie se esperaba, y todo esto al fin y al cabo afecta en nuestro día a día como el precio de la gasolina, lo que eso supone el encarecimiento de todo.

¿Este panorama también afecta a las fiestas?

Vamos a intentar que no afecte mucho pero realmente las comisiones ven que no tienen dinero para poder mantener su actividad y el nivel de gastos. Con el esfuerzo de todos y con las ayudas que podamos recibir creo que todo debe mantenerse como lo hemos conocido, pero sí que supone un desgaste para todos.

¿Desde que punto de vista verá este año las fiestas?

Cuando finalice mi reinado voy a volver a mi comisión para trabajar en las fiestas de Valverde. Después en las fiestas de Elche hay actos a los que seguimos yendo como reinado anterior, como en la batalla de flores, la ofrenda, la charanga, la procesión… Nos alejamos pero podemos seguir viviéndolo también, aunque de una forma mucho más tranquila y libre. Tenemos ganas de vivirlo sin el cargo, desde otra perspectiva, porque como reina tienes que ser responsable porque estás en una situación privilegiada y tienes que mantener siempre esa responsabilidad.

¿Ha sido muy diferente su ejercicio como reina a la idea preconcebida que tenía antes del encargo?

Nadie se imagina lo que es hasta que lo vive. Sabía que el compromiso era muy alto, pero también las vivencias que me llevo son muy altas y superan mis expectativas. He podido viajar a muchísimas poblaciones y conocer la riqueza cultural que allí tienen, y he podido expresar todo lo que siento por Elche, dar a conocer sus patrimonios, sus fiestas, las playas, el Palmeral, y todo eso me ha nutrido mucho.

¿La ha hecho madurar más rápido este reinado?

Creo que sí, te llevas un aprendizaje de por vida. No se si como profesional me va a ayudar, porque mi trabajo como maestra se limita a dar clases a niños en un colegio, pero sí que intento trasladar las tradiciones que tenemos a los alumnos o que valoren la importancia de sus costumbres, ahora eso lo valoro más.

¿Ha podido compaginar bien su faceta festera con la de profesora de un colegio?

Hace tres años tuve que paralizar mi trabajo. Estaba en Cataluña y al ser elegida reina tuve que dedicar mi año a las fiestas. El problema es que se ha alargado. Por suerte ahora estoy en Elche y he podido compaginarlo a la perfección, pero ha habido ocasiones en las que el acto coincidía con el trabajo y no podía asistir, pero solo dos ocasiones. Si uno quiere hay tiempo para todo.