Hasta 225.000 euros de multa se va a enfrentar el piloto de un dron por volar a menos de ocho kilómetros del aeropuerto Alicante-Elche y por haber podido interferir en el espacio aéreo.

La Guardia Civil, por medio de los agentes pertenecientes al Equipo Pegaso integrados en la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Alicante, ha denunciado al propietario de un dron que sobrevoló el espacio aéreo controlado del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. El comportamiento de este piloto aficionado ha sido puesto en conocimiento de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), competente para dictar la correspondiente sanción, según un comunicado.

El pasado día 16 de mayo, agentes del equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional), por medio del aviso de un piloto de una compañía aérea comercial que estaba sobrevolando el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, tuvieron conocimiento de que un dron estaba sobrevolando el espacio aéreo del aeropuerto.

Inmediatamente, ante el peligro que pudiese ocasionar el vuelo del dron y ante la amenaza de que se pudiese cerrar el espacio aéreo del aeropuerto, conllevando por tanto la cancelación de todos los vuelos durante el periodo de tiempo que afectase este hecho, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda y localización del dron y de su piloto.

Para la realización de esta búsqueda, los agentes se hicieron valer de un sistema informático de seguimiento y monitorización que permite vigilar y controlar en tiempo real los drones que sobrevuelan una determinada zona, llamado AeroScope.

Tras realizar diversos reconocimientos por las inmediaciones de las coordenadas que había aportado dicho sistema informático, se localizaron tanto al dron como a su piloto.

Una vez identificado al piloto y realizadas las correspondientes averiguaciones, se le informó al mismo de que, además de encontrarse en una zona de espacio aéreo controlada, no cumplía los requisitos para volar un UAS (Sistemas de Aeronaves No Controladas), ya que no poseía la titulación correspondiente y el seguro en vigor para realizar dicha actividad, ni estaba registrado como operador y tampoco cumplía las alturas de vuelo.

Por todo ello, al piloto se le ha informado de la gravedad de su acción al operar en espacio aéreo controlado, y se ha dado cuenta de los hechos a la AESA por una serie de infracciones a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El piloto infractor podría enfrentarse a diversas infracciones económicas, que podrían alcanzar hasta los 225.000 euros, al haber volado el dron a menos de ocho kilómetros del aeropuerto o por haber interferido supuestamente el espacio aéreo.

Esta actuación de los agentes fue recibida positivamente por todos los estamentos de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) en este aeropuerto, ya que con ello, además de evitar una catástrofe aérea, también se evitó el cierre del espacio aéreo, con el consiguiente perjuicio que hubiese conllevado para los trabajadores del aeropuerto y de los propios pasajeros.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil de Alicante se encuentra ubicado en el Aeropuerto Alicante-Elche y su misión principal, dentro de la seguridad ciudadana, es afrontar los nuevos retos y amenazas dentro del espacio aéreo provincial. Además, realizan un control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, sin olvidar la prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.