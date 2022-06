Luz verde en Elche a hacer definitivo el Mercado Central junto a la ladera del río

El mundo al revés. Hace siete años, el PP, entonces en el gobierno municipal, defendía el actual mercado provisional en su ubicación que ocupa ahora, junto a la ladera del río, y PSOE y Compromís, entre otras fuerzas políticas y colectivos, ponían el grito en el cielo por haberse ocupado una zona verde. Ahora es el PP el que defiende a capa y espada que el actual mercado provisional desaparezca para que se restaure íntegramente esa zona verde, mientras que PSOE y Compromís, actualmente en el gobierno, han decidido consolidar el actual mercado para poder convertirlo en definitivo, ampliando a cambio, en otra zona de la ciudad, en concreto en L’Escorxador, los espacios verdes que se come este mercado de abastos. De aberración hablaba hace siete años el PSOE por aquella decisión y de aberración habla ahora el PP también por esta decisión.

Modificar puntualmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para posibilitar la protección del actual edificio del Mercado Central, el ubicado junto al Ayuntamiento, y convertirlo, de momento sin fecha, en un centro gastronómico-cultural, así como consolidar el actual mercado provisional, en la avenida de la Comunitat Valenciana, para construir, en un futuro y también sin que haya trascendido fecha alguna, un edificio “acorde con las necesidades de los placeros”, es lo que se ha aprobado en definitiva este lunes en el pleno ordinario, con los votos en contra de prácticamente toda la oposición. Para ello había que realizar tres modificaciones puntuales en el PGOU al verse afectadas esas tres parcelas.

Los expedientes se trajeron al pleno de este lunes como puntos por separado, a pesar de que en un principio se intentó aprobarlo en un único punto y que luego se retiró del orden del día de un pasado pleno ante la preocupación en Compromís ya que también se incluía llevar a cabo una modificación de uso de suelo del convento de Las Clarisas para dar luz verde urbanísticamente hablando a la posibilidad de que este complejo pasara a acoger un hotel cultural, algo que de momento se ha frustrado a pesar de la voluntad del PSOE y gracias a la resistencia de los de Esther Díez.

El caso es que en el pleno de este lunes toda la oposición se ha enfrentado, una vez más, a los planes del equipo de gobierno.

El edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, dijo que en este asunto se están haciendo las cosas mal al entender que se deberían traer aún más individualizadas estas modificaciones puntuales, porque si se judicializara este asunto se paralizaría todo el expediente 36, las tres partes que lo integran. En su opinión, tenían que haberse traído pro separado como expedientes 36, 37 y 38.

También dijo que no se puede hacer una revisión solo de la zona verde de la ladera del río, sino de todas, al tiempo que aseveró que donde está el actual mercado provisional es una zona inundable y que hay que acreditar que la ampliación del edificio del mercado solo se puede hacer en ese lugar y no hay otra alternativa, y lo acreditó señalando jurisprudencia previa apuntando un caso similar que ocurrió con una universidad sevillana y que los tribunales impidieron.

Eva Crisol, de Cs, también coincidió con el edil no adscrito en la crítica de no individualizar cada uno de los puntos, en no generar tres modificaciones puntuales y, en su lugar, traerlo al pleno como una única modificación dividida en tres puntos. Crisol les recordó que los vecinos se están postulando en contra de consolidar ahí un nuevo mercado y pidió buscar una ubicación más adecuada tanto para placeros como para vecinos.

Desde Vox, Juan Antonio Alberdi sacó incluso en el pleno un parchís, con su dado y cubilete, y también el juego que usan los trileros para tratar de explicar cómo se quieren intercambiar los usos de suelo, incluyendo las Clarisas, L’Escorxador y los dos espacios del mercado.

Pablo Ruz, líder de los populares, tomó las palabras de la edil de Urbanismo: "Dice Ana Arabid que se pone punto y final a un problema como el del Mercado", cuando a su juicio esto va a ir para largo. El popular aseguraba que se buscaba sustituir la zona verde del mercado provisional "por una zona de huerto de palmeras de L’Escorxador que recalifican", algo que tachó de "despropósito". "Es un problema generado por ustedes que tiene una solución: la rehabilitación integral del mercado, un parking soterrado y que la avenida de la Comunitat Valenciana vuelva a ser un jardín", dijo Pablo Ruz.

Ana Arabid defendió que parte de la oposición se escudaba en cuestiones técnicas para oponerse y que los expedientes están hechos por los técnicos municipales, no por los concejales. A la vez defendió que la Agencia Valenciana Antifraude no ha puesto óbice en esta modificación del PGOU, ni tampoco el Consell Jurídic Consultiu, ni las instituciones que les corresponde velar por la correcta ejecución de las cuestiones urbanísticas.

Para Arabid, el problema del Mercado lo generó el PP con un proyecto inviable y que, según la edil, puso en contra a todo el mundo. Para la edil de Urbanismo, lo que está pasando es que nos encontramos en época preelectoral y por eso se pretende boicotear cualquier proyecto del ejecutivo local.

Afección al Palmeral

Ontiveros, en su segunda intervención quiso dejar claro que está a favor de que se rehabilite el mercado, pero haciéndolo bien desde el punto de vista técnico. Auguró que este tema va para largo y que, tal y como se está planteando la cuestión del Mercado, es un error.

Cs indicó que los placeros quieren estabilidad, mientras que Vox cree que no se va a poder llevar a cabo finalmente no solo por el intercambio de usos de suelo, sino también por cuestiones de edificabilidad, simplemente porque las cuentas no salen y también por afección a terrenos del Palmeral.

Esther Díez, de Compromís, indicó que el actual mercado provisional lleva siete años en su actual ubicación y que los placeros" han incrementado hasta un 40% las ventas con respecto a su ubicación original". No quiso perder la oportunidad además de recordar que el anterior Mercado del PP no lo aprobaron con rotundidad en la junta de gobierno al ausentarse cuatro concejales y que tras descubrirse el refugio de la Guerra Civil un parking soterrado es inviable, por lo que ante propuestas desfasadas el equipo de gobierno presentaba, dijo ,a soluciones viables.

Ruz contestó a Arabid y le dijo que pensaba sinceramente que ella no creía realmente en este proyecto, y que el equipo de gobierno había generado un problema "brutal para la ciudad por una decisión política y unilateral para consolidar una aberración”. Ruz incluso se refirió al actual Mercado Central in uso como "mamotreto de uralita", para el cual pidió rehabilitar, para convertirse de nuevo en el Mercado Central, e incluyendo un parking soterrado en el centro de la ciudad.

Ana Arabid quiso puntualizar que el actual mercado provisional ocupa unos mil metros cuadrados y que como mucho, el futuro proyecto de nuevo mercado, podrá utilizar unos 1.300, lo que no significa que vayan a utilizar todo el espacio, por lo que Arabid rechazó que vaya a haber una recalificación de 1.000 a 1.500 metros cuadrados, de ahí que pidiera hablar con propiedad.