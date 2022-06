Certificado médico para una silla en la piscina

Perplejo e indignado. Así se ha quedado el usuario de una piscina municipal de Elche cuando le han obligado a pedir un certificado médico para que un familiar, con 95 años y un 75% de discapacidad, pueda hacer uso de una silla en las instalaciones deportivas. Es lo que le ha ocurrido a Juan Agulló, un ilicitano que acudió a la pileta del barrio de El Pla para que su madre se refrescara.

Sin embargo, tras bañarse y ser atendida sin ningún tipo de problema en las instalaciones públicas se llevó la sorpresa. «Pedí una silla porque no había sitio para sentarse, tan solo unas hamacas sin respaldo que no eran convenientes para una mujer mayor con discapacidad y me dijeron que no. También se negaron a que pudiera entrar una silla traída de casa porque la normativa lo prohíbe, ya que si no la pediría todo el mundo», lamenta el usuario.

Fue entonces cuando los trabajadores municipales que allí se encontraban le dijeron que necesitaría un justificante médico y que contactara con la Concejalía de Deportes para más instrucciones. Y le volvieron a pedir un certificado médico que «acreditara que mi madre no puede estar de pie, algo que es falso porque sí que puede estar, pero a su edad y con su discapacidad se cansa», señala el afectado. El usuario no entiende que tenga que recurrir a la sanidad «con lo colapsada que ya está y con los asuntos más urgentes que tiene» para que su madre pueda tener que sentarse en una silla cuando salta a simple vista que se trata de unas circunstancias especiales.

Al final, después de estar toda una mañana al teléfono para que le dieran cita en el centro de salud, Agulló ha conseguido turno con el médico la próxima semana para pedirle el certificado médico que le exigen. Todo ello, sin entender todavía cómo es posible haberse encontrado con este tipo de inconveniente.

Más ejemplos

Sin embargo, el caso de este usuario y de su madre no es aislado en las piscinas municipales de Elche, donde el reglamento de Deportes prohíbe, asimismo, la entrada de cualquier material que no sea específico para la natación como son los churros de gomaespuma que utilizan algunos niños para flotar o para aprender a nadar.

De hecho, a usuarios que acuden a las instalaciones públicas porque necesitan realizar ejercicios de rehabilitación y los facultativos le recomiendan este material, el Ayuntamiento también le ha exigido un certificado médico para poder utilizarlo.