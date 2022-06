La CEV pide a Elche y Alicante que trabajen juntas de una vez

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha intervenido este miércoles en el Debate del Estado del Municipio para reclamar de una vez por todas una "plataforma conjunta" entre la ciudad ilicitana y Alicante.

A través de su secretaria general, Esther Guilabert, el empresariado ha puesto encima de la mesa tradicionales reivindicaciones que siguen sin atenderse, dentro y fuera de la provincia.

Para empezar, la representantes reclamó más agilidad administrativas en Elche y más influencia ilicitana en Madrid, València y Bruselas.

La necesidad de disponer de más suelo industrial y de potenciar y mejorar la conexiones fueron otras de las cuestiones que trató Guilabert quien, por otra parte, reclamó una "mayor unidad de planificación entre Elche, Alicante y sus comarcas".

A su juicio se está dejando de potenciar este eje y no se está aprovechando el poderoso potencial de estas áreas con un trabajo conjunto, de ahí que reclamara una plataforma conjunta entre Elche y Alicante para poder así dinamizar aún más la economía.

Vecinas

Antes que la representante de la CEV y después de la intervención del alcalde, Carlos González, pudieron tomar la palabra en este debate dos ciudadanas de a pie en nombre de todos los ilicitanos.

Así por ejemplo, Lorena Roca reclamó más aparcamientos y facilidades en los trámites administrativos, además de un equilibrio en la ubicación de los carriles bici.

Por su parte, Eva Marcos, de 38 años y limpiadora en el IES Nit de l'Albà, apuntó que lo de los contenedores sin pedal no es un acierto y que sería muy conveniente para Elche contar con un TRAM como ocurre en Alicante y otras ciudades.

Tras la alocución este miércoles de Esther Guilabert, llegó el turno a los sindicatos con mayor representación. Carmen Palomar, de CC OO, llegó a afirmar que la Concejalía de Empleo "está mermada", pidió la reactivación de la mesa de la economía sumergida "que ha quedado encallada" y apuntó a actuar para conseguir la reversión de la concesión privada del Hospital del Vinalopó de cara a 2024.

También instó la sindicalista a mejorar las conexiones con Elche Parque Empresarial para los trabajadores y a lograr una reforma fiscal justa.

Desde UGT, María Dolores Torres (Ismael Senent no pudo acudir) hizo alusión a la necesidad de una fiscalidad progresiva y justa, también adecuados salarios y denunció el submundo en el que se encuentran algunos trabajadores.

Posteriormente, y por primera vez en este tipo de debates, se escuchaba las voces de los representantes de alumnos de las tres universidades sitas en el municipio.

Desde la Universidad CEU Cardenal Herrera, Álvaro Beltrán recomendaba crear más aparcamientos en la zona de la plaza de Reyes Católicos, así como viviendas a precios adecuados para estudiantes.

Kevin Joel, de la Universidad Miguel Hernández, también insistía en esto último y en la necesidad de pisos compartidos, además de mejoras en los transportes en la provincia y potenciarse las prácticas remuneradas. Como alumno de Medicina, no eludió la polémica con la Universidad de Alicante y expresó que la mayor preocupación de estos estudiantes es la calidad de las prácticas en hospitales, de modo que no se vean masificadas y que los pacientes no vean entrar a cinco o seis estudiantes en su habitación cuando están en un momento delicado de salud.

Por su parte, Margarita Pérez, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), destacó que Elche "es la ciudad de la segunda oportunidad" porque mucha gente ha venido aquí buscando una vida mejor, además de reivindicar más inversión en educación.