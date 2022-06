Turno para las juntas municipales y del Camp d'Elx: una infinita lista de peticiones

La primera jornada sobre el Debate del Estado del Municipio tiene su segunda parte por la tarde, momento en el que están pudiendo intervenir desde las 16.30 horas los representantes de los 14 consejos sectoriales municipales, de las nueve juntas del Camp d’Elx, de Visitelche y de la representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos “Dama de Elche”.

Por el Consejo Social de la Ciudad Tomás Quiles criticó de fondo la política turística y comercial de Elche. Reivindicó que Elche debe darse a conocer y que eso no se hacía con la Dama en Madrid y con la Palmera de la Virgen una noche al año. “Es momento de posicionarse”, dijo, reivindicando más plazas hoteleras y entramado hostelero con bulevares comerciales de diseño. “¿Vamos a dejar el Mercado Central en un barracón de chapa?”, se preguntó, quien dijo también que es insuficiente lo que se hace por el comercio ilicitano y poner en marcha una escuela de comercio. ¿Para cuándo la reapertura del Museo de Arte Contemporáneo?, también cuestionó.

Jaime Sánchez, en nombre del Consejo Municipal de Deportes, también habló de los problemas en el mundo del deporte, y dijo que las inversiones en instalaciones son insuficientes, casi costando más el mantenimiento que una cancha nueva. Una piscina con unas gradas para al menos 1.500 personas, reclamaba. El Esperanza Lag, puso como ejemplo, tiene 332 plazas, y afirmó que en Elche no hay condiciones para acoger, al menos en natación, eventos nacionales. También instó a los grupos municipales a que acudieran a las reuniones de este consejo.

Por el Consejo Municipal de Medio Ambiente intervino Estefanía Bertoméu, quien dio una de cal y otra de arena al ejecutivo local. Así, pidió una plantilla adecuada para esta concejalía, y lamentó que al menos no se haya estudiado la renaturalización del río Vinalopó y que casi se obligue a coger el coche privado para ir a los polígonos industriales. En la parte positiva, se valoró el esfuerzo en carriles bici, pero se lamentó que todavía no esté el plan de gestión de residuos y también dijo que tal vez no sea la mejor opción dejar el Mercado Central junto al río. Reclamó además crear la figura del defensor ambiental.

El portavoz del Consejo de Desarrollo Comercial, Juan Romero, se preguntaba qué sería de una ciudad sin el pequeño comercio, y pidió más seguridad en el barrio de Altabix, más limpieza y más soluciones para el aparcamiento.

Antonio Vicente López tomó la palabra en nombre del Consejo Escolar Municipal para reivindicar enseñanza de calidad y agradecer la labor de la Concejalía de Educación. No obstante, a renglón seguido dijo que no hay espacios adecuados para el trabajo colaborativo. Un aseo para 30 maestros, además de pedir tener agua corriente en aulas o más potencia eléctrica fueron algunas de las cuestiones que puso sobre la mesa. Limpieza insuficiente, problemas de conexión en el transporte o adecuar la normativa a la que están sometidos los conserjes a la realidad actual fueron otros de los puntos de mejora que expuso.

Desde el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad María José Marroquí denunció cómo se les entierra a las asociaciones en un infierno de papeleo o se les pone en lista de espera. Para ello puso como ejemplo la Asociación de Esclerosis Múltiple, la cual agradeció el nuevo local que se le cedió con la llegada del edil de Servicios Sociales Mariano Valera, pero que al pedir una obra para un despacho, el Ayuntamiento lo negó. "Por este motivo la psicóloga de la asociación ha tenido que dar atención psicológica en la calle o desde el coche, porque la trabajadora estaba, por su parte, atendiendo a una familia. El no tener un espacio cerrado para dar atención personalizada -dijo Marroquí-, es solo una anécdota", pero daba muestra de a qué cosas sin sentido se tienen que enfrentar este tipo de colectivos.