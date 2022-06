Duro discurso de Vox y sorpresa del PP en el Debate de la Ciudad de Elche

Los grupos políticos han tomado la palabra en el Debate del Estado de la Ciudad de Elche tras hacerlo ayer los agentes sociales. Ha empezado el edil no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, reclamando una política para afrontar la crisis, entre otras cosas con la bajada de impuestos. Ha reclamado coherencia desde el gobierno y de la oposición. "Cambiar cuestiones gestión, planear muy bien reactivación económica de la ciudad, acortar los plazos para conceder licencias de obra de apertura y de actividad, reducir la burocracia y tiempos de gestión", ha enumerado.

Conseguir el Palacio de Congresos a corto plazo y dejarnos de guerras entre nosotros. Debemos ser capaces de que Elche y Alicante no vivan de espalda una a la otra, suscribe palabras de la CEV. Escuchar reivindicaciones de las pedanías y mejorar las infraestructuras de la ciudad.

García-Ontiveros ha recriminado a PSOE y Compromís el "rosario de reproches" de las pedanías, "una vez más los vecinos del Campo han dicho que se sienten ilicitanos de segunda". Le ha pedido al alcalde que tome nota del suspenso por la falta de inversiones en la que coincidieron un día antes los residentes de las partidas rurales El edil no adscrito ha vaticinado que las plazas disuasorias que ha anunciado el equipo de gobierno para lo que queda del mandato no van a ser la solución para paliar la reducción de los aparcamientos.

Sobre el Mercado central y provisional también ha advertido que la solución no está ni mucho menos cerca.

"A un año de elecciones los deberes no están hechos", ha recriminado la portavoz de Ciudadanos (CS), Eva Crisol, quien ha rescatado el inicio del discurso del debate del año anterior y algunas de las reclamaciones que hizo años atrás para recordar lo que debería de ser este instrumento de participación: realizar radiografía del año y no para repasar las inversiones realizadas. La representante de la formación naranja ha recriminado a Carlos González de "vanagloriase" de la gestión municipal. Crisol ha insistido en que el Ayuntamiento se va a equivocar consolidando el mercado central junto a la ladera, ha preguntado por la mesa del Mercado Central que prometió que se iba a convocar al principio del mandato y que no se ha reunido más.

La portavoz de Cs ha hecho suyas las críticas de las pedanías, "solo piden que se les trate por igual porque todos son Elche". Ha criticado también que la reivindicación histórica de las pedanías, el transporte, "haya quedado aparcado". La falta de aparcamientos también ha centrado su intervención. Para Crisol, es compatible mantener las plazas para vehículos con la movilidad sostenible. Ha mostrado sus dudas sobre el anuncio que hizo ayer el regidor socialista sobre la firma del convenio con el Consell antes de que acabe el año para que pueda empezar a saldarse la deuda por los terrenos de la Universidad.

Vox ha cargado, de la mano de su portavoz Aurora Rodil, contra el gobierno central y el municipal. Ha criticado que hayan focalizado su gestión en dar ayudas, en lugar de realizar planes generando empleo y bajando impuestos. También ha criticado que hayan "dilapidado el dinero en agendas ideológicas". Ha tachado de despropósito la transparencia municipal, ha acusado a los responsables políticos de "profanar" un cementerio sin contrato y de "centrarse en asuntos sectarios" como el derribo de la cruz del Paseo de Germanías, mientras los ilicitanos enseñan otros problemas mayores. Las pedanías, ha dicho, se sienten inseguras y abandonadas. "Están de espaldas al campo votando en contra de un plan hídrico y ahora se atribuyen su cuidado", ha afeado Rodil, quien ha recordado que hay pedanías "en pie de guerra y queriendo disgregarse". Para Vox, PSOE y Compromís suspenden en pedanías, en empleo, en reactivación económica, con los cuidados de los mayores. "Vergüenza de gestión", ha dicho Aurora Rodil. "Para los católicos aunque nos paguen fiestas, la Semana Santa, aunque vayan en la primera fila de las procesiones con el señor obispo, no nos venden por unas monedas de plata, defenderemos la cruz hasta el final", ha advertido la representante de Vox, en alusión a la cruz del Paseo de Germanías. "Nos quitan el agua, la Dama no viene, mucha palabra y no hacen nada", "son el gobierno dictatorial por excelencia", "el gobierno del adoctrinamiento, de la propaganda sin filtros", son otras de las frases que ha dejado Vox en esta intervención postulándose además como un partido que escucha al pueblo y que está trabajando por el futuro "desde hace meses". Rodil no ha dado tregua a sus descalificaciones hacia el equipo de gobierno hasta sus últimas palabras. "Los ilicitanos quieren volver a los tiempos brillantes de los tiempos pasados", ha afirmado.

El portavoz del PP, Pablo Ruz, ha iniciado su discurso dando una sorpresa. Ha dado las gracias y ha reconocido la gestión de concejales del equipo de gobierno, empezando por el edil de Servicios Sociales, Mariano Valera. Lo ha hecho también con los ediles Héctor Díez, Patricia Maciá y Ana Arabid. El líder popular ha reconocido como error haberse equivocado al recriminar la gestión municipal antes de los 100 primeros días de gobierno local. "A veces mi vehemencia parece indicar que soy crítico permanentemente, pero pretendo ser contundente", ha afirmado Ruz, quie ha dejado después otra frase para la reflexión, en la misma línea. "No somos los protagonistas de las conversaciones de la gente porque nos hemos desconectado de la gente. Asumimos errores y lo hacemos con nombres y apellidos", ha señalado para después entrar de lleno en las reivindicaciones al ejecutivo local. "Es esencial de distritos con consignación económica adecuada que permita a las pedanías tener una autonomía adecuada", ha dicho Ruz, fijándose en Murcia para descentralizar la administración local. Ha pedido revisar el IBI a los vecinos que no tienen agua potable, brigadas de seguridad y de mantenimiento de jardines, un plan integral de asfaltado choque, alcantarillado para Peña de las Águilas. Ha urgido la mejora del transporte a las pedanías y el servicio de BiciElx.

El líder del PP se ha reivindicado como defensor de los carriles bici, pero en coordinación con la Policía Local, como conocedora del tráfico. Si bien, ha visto necesario eliminar lo que considera un despropósito, el de Juan Carlos I y el de José María Buck. El senador popular ha considerado que el aparcamiento es la mayor preocupación en Elche junto a la falta de empleo. "La única solución no puede ser crear un parking en la periferia", ha señalado. Reindustrializar Elche, consumar la ampliación del Parque Empresarial, la creación de una escuela municipal de calzado (que ha reconocido que es de Vox", una agencia de desarrollo local, son otros de los anuncios que ha hecho, aunque Ruz considera que "da tiempo a hacerlas en los próximos meses". Ha abanderado de nuevo el discurso de la libertad para amar, rezar, pese a reconocer que le han llovido críticas "que me resbalan". El TRAM, el centro mujer 24 horas, el conservatorio, la reapertura del Mace, su plan del Mercado Central también han formado parte de la intervención de los populares. Ha concluido con la defensa del trasvase Tajo-Segura. "Hoy no es día ni de campaña, ni de anuncios, ni de promesas, hoy es un día de trabajo", ha defendido el líder popular.