El PSOE avisa al PP: "Nos vamos a emplear a fondo para que les salga el tiro por la culata"

"Cuando llegué a la Concejalía de Mantenimiento y no tenía ni idea de gobernar un señor vino a mi despacho y me pidió amablemente que moviera un contenedor de debajo de su ventana porque tenía a su mujer enferma que pasaba mucho tiempo en casa", el portavoz del PSOE, Héctor Díez, ha comenzado su discurso con una anécdota para definir lo que es hacer política municipal. Ha dicho que a veces se pueden resolver los problemas cotidianos, pero otras veces no. "La política municipal es bonita pero es un deporte de contacto", ha dicho Díez, quien ha reconocido que es una etapa muy difícil por los "problemas mayúsculos que tiene la gente y los que son protagonistas de las conversaciones". Ha afirmado, en alusión a Vox, que la intención de su formación es dar peces, en alusión a las ayudas, ante la emergencia social, pero ha advertido que a largo plazo quieren dar cañas, en alusión a la formación. El portavoz socialista ha recordado que han movilizado millones para atender las emergencias sociales derivadas de la pandemia y de la inflación. "Nos queda por delante menos de un año, alejémonos del ruido y centrémonos en lo verdaderamente importante, atendiendo las peticiones de la ciudadanía en los barrios y pedanías, hasta las grandes inversiones", ha señalado.

Al líder del PP, le ha dicho que sus "buenas palabras no van a tapar la legislatura", Díez ha reprochado que "hoy ha querido ser un hombre de Estado", pero le avisado que "eso no tapa que usted miente, al decir que corren peligro las viviendas de la calle Piaña o que van a quitar más de 400 metros de zona verde en la ladera con el mercado provisional o que no hemos creado ninguna plaza de aparcamiento". El socialista ha acabado endureciendo su tono contra Pablo Ruz y su precampaña: "El Partido Socialista se va a emplear a fondo para que le salga el tiro por la culata", ha señalado. "Nuestra pretensión es trabajar hasta el último momento de la legislatura y seguiremos trabajando día a día para revalidar la confianza de los ciudadanos", ha zanjado Héctor Díez. Nueva intervención del alcalde Carlos González ha vuelto a intervenir en esta nueva sesión del debate respondiendo uno a uno a los grupos políticos y a cada uno de los reproches recibidos. Ha asegurado, en alusión al edil no adscrito, que le "obsesionan" los tiempos para la concesión de las licencias municipales, ha cifrado en 60 los días de media que se tarda en resolver este trámite y que su objetivo es reducirlo a la mitad. Sobre la bajada de impuestos que propone, el regidor socialista ha reiterado que no le van a encontrar en eso porque supone reducir gasto público e inversiones para la ciudad. Ha cifrado en 71 millones de euros los conseguidos en subvenciones públicas en solo tres años y ha dicho que con eso están financiando políticas tan necesarias. Ha reconocido que la lentitud del proyecto de la Generalitat para poner en marcha un centro de innovación donde está el antiguo edificio de Correos y lo ha achacado a la pandemia. Respecto al mercado provisional, el alcalde ha dicho que los placeros están encantados dónde están ahora y que lo que quieren es estabilidad. "¿Cómo se van a pronunciar entre unos y otros, lo que quieren es vender y trabajar y nosotros somos conscientes que ese es el sitio adecuado", ha señalado González, además de achacar el cambio de postura de su partido a las circunstancias que se han producido: los informes de ICOMOS que han advertido del impacto negativo de un mercado con parking para el Misteri. Sobre la pérdida de la arena en la playa de La Marina que también ha salido a colación durante este debate, el regidor socialista ha mostrado su preocupación y ha asegurado que ha pedido una reunión con la Dirección General de Costas para ver "qué solución se le puede dar".