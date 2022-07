Fiestas baraja trasladar las mascletás de las Fiestas de Agosto al Paseo de la Estación, junto a la bandera nacional, a pesar de que hace unos meses esta ubicación no estaba en la lista de lugares alternativos a Traspalacio. Este emplazamiento no sería una novedad, ya que allí se venía celebrando el espectáculo pirotécnico hasta que el PP, cuando estuvo al frente del Ayuntamiento, decidió cambiar de zona.

Este año el equipo de gobierno tomó la determinación de buscar otro espacio para los concursos tras el demoledor informe de la Universidad de Alicante, que en 2019 ya alertó de los riesgos que corre el Palacio de Altamira y el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) a causa de las potentes vibraciones.

Tal y como ha podido conocer este diario, ahora está en trámite el permiso que el Ayuntamiento le ha solicitado a Renfe para este cambio de posición, ya que a nivel municipal ya se le ha pedido autorización también a la Subdelegación del Gobierno.

Lo que está claro es que la ubicación definitiva ha sido toda una incógnita en estos meses. La responsable de Fiestas, Mariola Galiana, señalaba en marzo que prefería no dar lugares en los que tenía puesto el ojo hasta no tener el visto bueno definitivo de los ingenieros, y en su momento se descartó el Paseo de la Estación. Entendían desde el equipo de gobierno que devolver las mascletás a su ubicación anterior podría ocasionar complicaciones, como encontrar espacios alternativos al Racó Gastronómico que se ha ido consolidando con el paso de los años en esta zona.

Ya entonces La responsable de Fiestas reconocía que tampoco había muchas alternativas que cumplan con los requisitos para disparar una carga de pólvora tan elevada, aunque la preferencia municipal entonces era que fuese lo más cercana al centro.

La edil señalaba que tras el informe, en el que los expertos recomendaron al Ayuntamiento trasladar las mascletás de Traspalacio o bien reducir la carga explosiva, se empezaron a buscar otras opciones con los técnicos, pero el trabajo quedó parado por la pandemia.

Consecuencias

El impacto de las mascletás que se disparan en Traspalacio se convirtieron en un ejemplo de lo que no se debe hacer con los edificios históricos. El caso de Elche fue difundido en la prestigiosa revista de alcance mundial «International Journal of Architectural Heritage», en base al informe de la Universidad de Alicante. Advertía de deterioros leves, de pequeñas fisuras, de grietas y del polvo blanco que se llegó a liberar del propio palacio tras triplicarse el umbral permitido para no causar daños.