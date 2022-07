El Ayuntamiento negocia la expropiación de otras dos parcelas para el futuro Palacio de Congresos

Seis meses después de llegar a un acuerdo para una expropiación con los propietarios de la parcela que eligió el Ayuntamiento de Elche y la Diputación como sede del nuevo Palacio de Congresos o Auditorio, en la confluencia de la avenida de la Universidad con la estación de autobuses, el departamento de Urbanismo está negociando la adquisición de otras dos parcelas, ubicadas en las inmediaciones, en la parte sureste, que están ocupadas por dos naves y sobre terrenos de algo más de 700 metros cuadrados cada una, según ha confirmado INFORMACIÓN en fuentes municipales. La Diputación se ha comprometido a financiar desde sus cimientos todo el proyecto del edificio cultural -aunque también ha pedido la implicación de otras administraciones como la Generalitat o el Gobierno- pero no tendría que hacer frente a estos nuevos terrenos porque serían asumidos por las arcas municipales siguiendo una fórmula de expropiación similar a la que se acordó con los propietarios donde se ubicara el inmueble provincial. De hecho, ni siquiera sabe oficialmente sobre esta operación. El Ayuntamiento ha valorado la posibilidad de mejorar con estos terrenos la parcela sobre la cual se asentaría el centro de congresos, no el edificio en sí, pues estos casi 1.500 metros cuadrados (que podrían suponer 2.000 metros cuadrados más de techo edificable al proyecto) se destinarían a embellecimiento de la zona, cuadrar la parcela y, es posible, que a abrir una nueva calle, Guadassuar, que en estos momentos está peatonalizada y cortada por una de estas naves. Con todo ello, el inmueble en sí ganaría en belleza estética sin tener que afectar al anteproyecto del edificio que el Ayuntamiento quiere que la institución provincial agilice cuanto antes.

A preguntas de este diario, el alcalde, Carlos González, admitió que lo que han puesto en marcha es una negociación con los propietarios de este suelo y que podrían fructificar o no, pero que la decisión no afectará para nada al compromiso con la institución provincial. El regidor aseguró que la tasación aprobada por la Diputación sobre el suelo donde se construirá el centro de congresos, próxima a los 4,5 millones, que se acordó en noviembre del pasado año, sigue en vigor pese al plazo que ha transcurrido, superior a los seis meses, por lo que entiende que pese a la demora que se está produciendo en la elaboración del expediente de aprecio no supondrá que ello conlleve un cambio de precios que aboque a otra negociación. Tampoco considera que los propietarios de estas dos nuevas parcelas que ahora se quieren anexionar al proyecto vayan a verse beneficiados por un precio mayor por metro al acordado con los restantes y que esto pueda generar tensiones entre todos habida cuenta que no hay nada aún cerrado.

La visión positiva que tiene el regidor contrasta con la de los responsables de la Diputación que han mostrado su malestar, tras la última reunión con los técnicos municipales, por el retraso de la tramitación. Según fuentes de la institución provincial, hasta ahora el único trámite realizado desde el Ayuntamiento, que es el que tiene que realizar todo el expediente de expropiación, hace referencia al hecho de la posible afección que tendría el edificio al situarse en el límite de protección del Palmeral Histórico de Elche, para lo cual se precisa de una autorización expresa que, a priori, se considera más un trámite que otra cosa.

La Diputación sí tiene claro que no pondrá en marcha la licitación del anteproyecto en tanto en cuanto el Ayuntamiento no haga lo que entiende que son sus deberes. El alcalde, Carlos González, negó dilaciones del proyecto que sean responsabilidad de la oficina técnica más allá de las propias del trabajo del departamento y recordó que para el equipo de gobierno es una prioridad sacar adelante este asunto.

Ambas instituciones se miran en estos momentos como dos púgiles antes de un combate, queriendo fijar sus estrategias pero al mismo tiempo no recibir golpes ni tampoco, en este caso, darlos y que todo se vaya al traste. La Diputación, que presentó el proyecto antes que el que pretende realizar en el puerto de Alicante, de la mano de la Generalitat, no quiere que el de Elche se quede a la cola porque fue el primero que impulsó meses antes. Máxime después de la promesa que hizo su presidente, Carlos Mazón, de cumplir con la deuda que tienen con la ciudad, y que fue a finales de 2018 la que impulsó de la mano de su predecesor, César Sánchez, un gran proyecto para Elche, que es el que al cabo de cuatro años sigue a paso lento y con pies de plomo.