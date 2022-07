«Una de las medidas que ha hecho posible una notoria mejoría en la ciudad, ha sido la peatonalización del centro del municipio. Esta se ha producido de una forma muy rápida y efectiva y ha aportado grandes mejorías al municipio». Con estas palabras arrancaba su intervención en el Debate sobre el Estado del Municipio, organizado por Ayuntamiento de Elche - Ajuntament d'Elx, el delegado de Estudiantes del CEU, Álvaro Bertrán de Sayas.

Según este recién graduado en Derecho, la peatonalización del centro del municipio ha mejorado la comunicación entre los comercios locales. Pero no solo eso. «Estos cambios son, como decía, atractivos tanto para ciudadanos residentes en Elche, como para aquellos que vienen de fuera a visitar la ciudad ya sean turistas o nuevos residentes como pueden ser nuestros estudiantes».

No obstante, considera que esta iniciativa debe ir acompañada de una mayor oferta de aparcamientos. «Si bien es cierto que esta medida ha sido muy beneficiosa para el municipio, considero que se podría estudiar habilitar más zonas de aparcamiento por la zona de Reyes Católicos. Desde que el CEU puso su sede allí la circulación es mucho más abundante de lo que era antes. Y considero que sería conveniente habilitar más zonas para estacionamiento de vehículos».

El CEU como eje vertebrador

Asimismo, Álvaro Bertrán de Sayas ha destacado el papel que el CEU, con sus dos sedes, confiere al crecimiento de la ciudad. Una mezcla de cultura, talento y riqueza. «El CEU aporta cultura al municipio, ya que cada año consigue captar y atraer a más y más estudiantes. Más de un 20% de ellos no son de la provincia, y, muchos de ellos provienen de fuera de España. Esta cultura es imprescindible para crecer como ciudad. Y es que no solo permite a estos nuevos estudiantes involucrarse en impregnarse de la cultura ilicitana si no que también a los ciudadanos del municipio les permite conocer nuevas caras y jóvenes talentos del futuro».

A partir de esta idea, este estudiante también de Dirección de Empresas, entronca con otra de las ideas clave, el talento. «Este talento joven es el que crece y se desarrolla en las universidades y este crecimiento empresarial, provoca que la ciudad sea cada vez más rica generando nuevos empleos y más riqueza». Y en este entorno, la riqueza que genera el CEU aporta grandes activos a la ciudad. «Cada año nuevas generaciones de estudiantes vienen a estudiar a Elche. Esto provoca que muchas familias nuevas conozcan la ciudad, acudan a los hoteles, restaurantes y cafeterías, e incluso inviertan no sólo en estudios para sus hijos si no también en viviendas, ya que muchos tendrán que vivir en la ciudad».

Por todos estos argumentos, el delegado de Estudiantes del CEU entiende que «la universidad es uno de los mecanismos más potentes que tiene la ciudad para seguir creciendo de la forma en la que lo hace. Siempre fomentando la cultura, el talento de los jóvenes y generando riqueza para la ciudad».