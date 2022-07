Nuevas Generaciones (NNGG) del PP reclama la instalación de duchas en las diferentes playas de Elche. Para el responsable de NNGG Elche, Vicente Candela, El Altet, Arenales, Carabassi, El Pinet, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo son playas de una calidad "extraordinaria", pero que no se encuentran completamente adaptadas para su disfrute. "Los ilicitanos han estado sin lavapiés en las playas desde el comienzo de la ola de calor", ha recordado Candela, por lo que solicita al equipo de gobierno que, además de habilitar ese servicio, instale duchas completas en todas las playas de Elche.

Para el popular "no es lógico que en pleno verano en playas de arena fina no haya posibilidad de quitarse la arena cuando el usuario sale de la playa, o no se pueda dar una ducha para quitarse la sal después de un baño". Así, señala que los arenales de la localidad son un gran atractivo turístico tanto para los ilicitanos como para quienes van a disfrutar de fuera de unas excelentes playas y que, por ello, "debemos cuidarlas y ofrecer el mejor servicio posible", insiste Candela.

Vicente Candela concluye que "no podemos desaprovechar los parajes naturales de nuestra ciudad. La instalación de duchas en las playas facilitaría la visita de personas y, por tanto, ayudaría también a la hostelería y comercio de dichas playas", reitera.