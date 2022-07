El rector de la UMH tacha de "impulso populista" la implantación de Medicina en la UA en la clausura del curso

La decisión del Consell de dar luz verde a la Universidad de Alicante (UA) para recuperar la titulación de Medicina sigue levantando ampollas en las altas instancias de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha vuelto a cargar contra la Generalitat y lo ha hecho en el acto de clausura del curso académico 2021/2022. Ruiz ha tachado de "impulso populista" que se implante Medicina en la UA a partir del curso 2023/2024, aunque ha preferido no nombrar a esta universidad y se ha referido simplemente a que se pondrá "en la provincia". "Es una noticia que nos alerta y nos preocupa", ha expresado el rector, quien ha puesto de manifiesto que la política universitaria está siendo errante y, en estos tiempos, que ha calificado de "convulsos", ha dicho sentir "la fragilidad de nuestro sistema universitario como una amenaza de la universidad pública, que somos y que defendemos".

Ruiz exigió a los políticos sentido común "y no impulsos populistas de difícil e imposible implementación en el mundo real", señaló en un discurso muy reivindicativo y crítico con la decisión que anunció hace unos meses el jefe del Consell, Ximo Puig. Para el máximo responsable de la universidad ilicitana, la recuperación de Medicina por parte de la UA pone en riesgo proyectos en marcha "ya consolidados". "La responsabilidad ha de ser la principal premisa de trabajo y errores pasados no pueden enmendarse con otros mayores", dijo en referencia a la retirada de la Facultad de Medicina de la UA por parte del entonces gobierno presidido por Eduardo Zaplana en 1996.

Desde la UMH se considera que el Consell ha roto la baraja al no haber esperado para anunciar la implantación de Medicina en la universidad alicantina a la puesta en marcha del reclamado y prometido Mapa de Titulaciones de la Comunidad Valenciana que la Conselleria de Innovación y Universidades, ahora dirigida por la alicantina Josefina Bueno, sigue sin aprobar y cuyo objetivo es "ordenar y poner sentido común" a la distribución geográfica de los grados, recordó Juan José Ruiz. Cansada de esperar y sin esperanzas de que se apruebe en breve, la UMH ha decidido dar un paso hacia adelante y solicitará a la Conselleria de Universidades ampliar su oferta formativa con la implantación de cinco o seis nuevos títulos de grado y máster, que el rector no quiso desvelar aún. "Hemos sido, en este aspecto, prudentes durante los últimos años, quizá demasiado", lamentó Ruiz. El rector ha insistido en las últimas semanas en que la decisión de recuperar Medicina por parte de la UA "tira a la basura" ese Mapa de Titulaciones al poner dos títulos muy caros a sólo diez kilómetros de distancia, ya que la UMH tiene la Facultad de Medicina en el campus de Sant Joan. "Queremos mantener nuestros estándares de calidad, pero no estancarnos", indicó.

Pero, además, la decisión del Consell tiene más implicaciones, según el dirigente universitario ilicitano. Una de ellas afecta de lleno al Plan de Financiación de las Universidades. La conselleria lleva años prometiendo su creación, diez según recordó Juan José Ruiz, sin que ni siquiera esté definido ni esbozado, criticó. Es lo que las universidades necesitan para poder hacer su planificación con un margen más amplio que hasta ahora. Según el rector, la creación de nuevas facultades "sin el respaldo de criterios científicos ni profesionales, sino políticos", volvió a insistir, pone en peligro la "excelencia y calidad" de los actuales títulos y la consolidación y viabilidad de las iniciativas ya en marcha, así como que sea viable un plan de financiación. Para Ruiz, está en juego el futuro de la titulación de Medicina que imparte su universidad y el del estudiantado que cursa sus estudios en dicho grado.

A preguntas de los periodistas, el rector de la UMH asegura que la universidad está obteniendo un gran respaldo en su rechazo a que se implante otro grado de Medicina en la provincia, incluido el equipo de gobierno de Elche, ha dicho, y así recuerda la moción aprobada en el pleno en este sentido, apoyada por Compromís, y por toda la oposición, pero rechazada por el PSOE. "Si te refieres al alcalde, es otro tema", ha señalado Juan José Ruiz en un tono irónico, por el apoyo que ha brindado el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, a la implantación de Medicina en la UA que rechaza la UMH. Por cierto, González fue el gran ausente este año en el acto de clausura, justificándolo con un viaje que tenía a Pontevedra para presidir el Consejo de la Red de Transparencia. En su lugar, asistió la edil de Educación, María José Martínez.

Planes de futuro

El rector quiso desvelar algunos planes de futuro que tiene la UMH en el acto de clausura y en la comparecencia previa con los periodistas. Así, destacó la reciente aprobación de los Presupuestos Participativos, con una dotación de 50.000 euros y 24 propuestas presentadas, que están pendientes de valoración. Además, el Consejo de Gobierno de la UMH ha aprobado hace unos días el Plan Estratégico 2022-2025, con el objetivo de cumplir con la Agenda 2030.

El próximo 14 de julio se inaugurará el Aula Plaça de Baix, impulsada por el Consejo Social. De esta manera, la UMH se implica aún más en el centro histórico de Elche, con un punto de encuentro y difusión. Este espacio se pondrá a disposición de la comunidad universitaria para celebrar exposiciones, cursos, seminarios o talleres. Ese mismo día, precisamente, pero por la tarde, la universidad ilicitana celebrará el acto central de su 25 aniversario, donde entregará la distinción de cinco lustros a los pioneros de la UMH.

Otro importante evento que se espera con motivo de ese cumpleaños, es la celebración en Elche el próximo mes de noviembre de la reunión de Rectores del Grupo Tordesillas, que precisamente preside la UMH por esta efeméride. Abarca 53 universidades brasileñas, portuguesas y españolas. También impulsado por el vicerrectorado de Relaciones Internacionales, la UMH será sede del encuentro del grupo Neurotech en la ciudad. "Recibiremos a rectores y miembros de los equipos de dirección de nueve importantes universidades europeas", ha señalado Juan José Ruiz.

Ruiz ha puesto en valor el plan de becas y ayudas de la universidad que en este curso han ascendido a más de 450.000 euros, dinero destinado al transporte universitario, al comedor o para estudios de grado y máster y a la Excelencia Académica. Como novedad, el rector ha adelantado la puesta en marcha del servicio de atención al estudiante a través de videollamadas, llamado "Consulte".

Igualmente, dirigido al estudiantado, se ha generado una unidad de organización de congresos de estudiantes y desde el Servicio de Innovación y Planificación Tecnológica se ha implementado una aplicación informática para mejorar su gestión. Además, este curso se ha promocionado la universidad entre 45.000 alumnos de secundaria y bachillerato con charlas, visitas y ferias.

Nuevas infraestructuras

En materia de infraestructuras, la UMH ha reactivado la construcción del Edificio Departamental y está acometiendo la obra del edificio Valona.

En Altea, está construyendo el Edificio Mascarat y en Orihuela la reforma del edificio La Noria 2. En Sant Joan, se espera que se inicie en diciembre las obras del edificio Concepción Aleixandre, con un presupuesto de 15,6 millones.

Mientras que gracias a la Cátedra Sede UMH en Ruanda, una entidad creada en 2016 por la Universidad Miguel Hernández para desarrollar acciones de cooperación, se ha construido una biblioteca y el archivo de libros y oficinas anexas de la ESSA-Ruhengeri, un centro público de enseñanza secundaria.

Ceremonia de clausura del curso 2021/2022

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha sido el encargado de clausurar el curso académico 2021/2022. Durante la ceremonia, celebrada en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche, la UMH ha entregado 90 Premios extraordinarios de doctorado. También los galardones Innova Emprende y los Emprende Weekend.

Además del rector, el acto ha estado presidido por el presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez; el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín; la vicerrectora de Transferencia e Intercambio de Conocimiento, María José López Sánchez; y la secretaria general de la Universidad, Mercedes Sánchez Castillo, así como la edil de Educación de Elche, María José Martínez.