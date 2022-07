Cs arremete contra el ejecutivo de Elche por los "parches" en el transporte a las pedanías

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche, Eva María Crisol, ha criticado las medidas de ampliación del servicio de transporte entre pedanías anunciadas por la concejala de Movilidad, Esther Díez. Según Crisol, “supondrían un parche más en el deficiente servicio que se presta a los ciudadanos que viven en las pedanías que, recordemos, son prácticamente una cuarta parte de la población del municipio”.

La portavoz naranja ha asegurado que los residentes en los núcleos situados fuera del casco urbano “están cansados de medidas que no terminan de resolver el problema y quieren soluciones definitivas, no medidas circunstanciales que se toman para calmar la tensión durante unas semanas o meses pero que no arreglan las deficiencias históricas que sufren en materia de transportes”.

Crisol ha recordado que ya presentó en el pleno del mes de enero de este mismo año una moción “para que el Gobierno municipal de PSOE y Compromís dejen de mirar a otro lado de una vez por todas y saquen adelante con carácter de urgencia la licitación del servicio de transporte periurbano, que es muy necesario para miles de ilicitanos”.

La portavoz de Cs ha detallado que en el año 2016 se transfirieron las competencias de este servicio desde la Generalitat al Ayuntamiento “y desde entonces seguimos esperando”, ha recordado Crisol.

La edil ha subrayado que “por entonces fue muy celebrado por Díez, quien ya era concejala del área, y anunciase que el servicio estaría en pleno funcionamiento en 2018; sin embargo, desde entonces, los vecinos que residen o acuden a las pedanías han visto un infierno de parches que no solucionan nada y que se pretenden extender hasta 2026”.

Ante esta situación, Crisol ha reclamado al gobierno municipal “que asuma sus responsabilidades y saque ya a licitación el transporte público periurbano de Elche, sin más excusas”. Ha apuntado también que “si piensan perpetuar esta precaria situación sería un fracaso y deberían solicitar a la Generalitat que vuelva a asumir las competencias en la materia”, ha sentenciado la portavoz de Cs.