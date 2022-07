A falta de camareros...

«La gente se tiene que reinventar, aquellos puestos que no aportan valor tienden a desaparecer». Así de contundente se muestra el CEO de Bumerania, la empresa que está revolucionando el mundo de la robótica. Sus modelos más vendidos son los que hacen de camareros. Empezaron sirviendo para llevar y traer platos, pero los últimos diseños han evolucionado y ahora son capaces de ser interactivos. Estos días están recibiendo una avalancha de pedidos, reconoce Isidro Fernández. La falta de camareros, no sólo en España, también en muchos otros países, están llevando a los empresarios de la restauración a querer hacerse con uno de esos empleados robóticos que no se van a quejar por el sueldo o por los horarios.

Esta compañía, ubicada en el Parque Empresarial de Elche, vende actualmente una unidad al día de sus robots camareros, de los que ya hay distintas versiones más o menos avanzadas. El robot es capaz de hablar 17 idiomas. En cada bandeja, hasta cinco, puede llevar platos a distintos lugares que se le programen. Además, interactúa con el cliente y pide paso si alguien se le interpone en el camino. «Estoy a punto de llegar tarde, por favor, déjenme hacer mi trabajo, no se pare delante de mí», dice el invento robótico. La falta de miles de camareros aboca al cierre de turnos este verano Faltan camareros en toda España, y la provincia de Alicante no es una excepción. Es difícil cuadrar los turnos este verano en algunos negocios. Los hosteleros señalan que hay una tremenda falta de profesionales en el sector, cuyas causas, aseguran, van más allá de los horarios y los sueldos. Fernández explica que muchos se fueron a otros sectores con la pandemia y no han vuelto. «Y un robot puede atender perfectamente un restaurante con diez mesas». «Room service» También están siendo muy demandados en los hoteles, con la posibilidad, en este caso, de conectarse a una máquina de vending que lleva a los clientes a su habitación los productos que pida. «Sube al ascensor, hace una llamada al móvil desde el que se haga el pedido y lo sirve, un ‘room service’ completo», explica Fernández. Unas mesas digitales donde se muestra toda la carta y reconoce si es un adulto o un niño para enseñar el menú más adecuado, es la última creación de esta compañía. Se instalarán en un restaurante de Madrid en unos días. «También se puede leer el periódico o ver vídeos para entretener a los niños mientras se espera la comida o se come». «Todo lo que no sea robotizar, es quedarte en la Edad Media» Isidro Fernández - CEO de Bumerania Isidro Fernández defiende que estos robots no sustituyen la contratación de trabajadores, pero sí sirven de mucha ayuda a los restauradores. «¿Quita empleo un lavavajillas?», se pregunta, y él mismo se responde, «sí, porque antes había alguien para lavar los platos, pero nadie quiere lavar platos», manifiesta. Critica que Hollywood haya hecho tanto daño con sus películas «de robots que van a exterminar humanos», porque, insiste, es «un electrodoméstico más», eso sí, con inteligencia artificial. Lamenta que en Asia y en Estados Unidos vayan muy por delante de Europa en inteligencia artificial. «Hay un déficit y hay que arreglarlo porque, de lo contrario, las empresas de aquí serán menos competitivas», señala. «Las industrias y los negocios se tienen que modernizar», añade. Porque «todo lo que no sea robotizar, es quedarte en la Edad Media», zanja el CEO de Bumerania.