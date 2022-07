Vox afirma que se van a suprimir las estaciones de tren de Torrellano y Carrús y el ejecutivo de Elche asegura que es absolutamente falso

Aurora Rodil, concejala de Vox en Elche, ha denunciado que la Generalitat Valenciana va a suprimir las históricas estaciones de tren tanto de Torrellano como de Carrús. Así asegura que viene recogido en el nuevo Plan de Movilidad Metropolitana (PMOME) de Alicante-Elche que el gobierno autonómico ha desarrollado "y que contempla la supresión definitiva de dos estaciones históricas de nuestro municipio". Esto sería consecuencia de la remodelación de la línea de Cercanías y que contemplaría en principio paradas en el aeropuerto Alicante-Elche, en Elche Parque Empresarial y en el apeadero del AVE en Elche. Desde el equipo de gobierno ilicitano han desmentido que esto vaya a ser así y aseguran que es totalmente falso lo que indica Vox.

En cualquier caso, Vox ha mostrado su preocupación por lo que vendría recogido en el tomo tres, concreta, de este PMOME y asegura que va a defender tanto a los vecinos de Torrellano como a los de Carrús con las herramientas que tiene a mano, es decir, con la implicación en este asunto de sus diputados autonómicos.

La edil ha pedido al equipo de gobierno de Elche "que se defina: si va a estar una vez más sumiso a la Generalitat o va a defender las estación de Carrús y Torrellano".

"No nos vamos a quedar quietos", añadía Aurora Rodil, quien señala que ven positivo que se quiera habilitar estaciones de tren en el aeropuerto, en el polígono industrial de Torrellano y en la parada del AVE, "pero de ninguna manera sacrificando las que ya tenemos".

Desde Vox se asegura que todo esto viene recogido en el tomo III del PMOME, entre las páginas 491 y 528, y que otra de las cosas más graves "es que la gente no lo sabe, el Ayuntamiento no lo ha publicitado". "Nosotros lo leímos con asombro y lo que no se puede es solucionar un problema generando otro", indica la concejala, quien advierte que de ser así todo Elche se quedaría con una única estación de tren.

"Es un agravio", insisten desde Vox, formación que recuerda por un lado que Carrús es el barrio más poblado de Elche y, por otro, que la Generalitat tiene una deuda histórica con la ciudad que aún no ha cumplido además de volver a sacar el tema del respaldo del Consell y del equipo de gobierno de Elche a la creación de la Facultad de Medicina en Alicante. "Esto ya no es un olvido, es más bien un ataque", subraya Aurora Rodil quien pide al Ayuntamiento ilicitano que se pronuncie sobre este asunto.

Por su parte, la edil de Movilidad Urbana, Esther Díez, ha negado que esto vaya a ser así. Es más, ha asegurado que el citado plan metropolitano no solo mantiene los apeaderos de Carrús y Torrellano, sino que además amplía ese servicio que se da a la ciudadanía recogiendo nuevas paradas.

La edil de Compromís asegura que en todo el plan de movilidad del Consell está recogida "esa apuesta por la modernización del servicio de Cercanías y de hecho desde el Ayuntamiento estamos satisfechos de que se haya recogido así por parte de la Administración autonómica y que eso nos ayude en esa reivindicación ante el Ministerio de Fomento para que de una vez por todas se actualice un servicio que gastan miles de ilicitanos en su día a día".

Para la concejala de Movilidad "flaco favor hacen las formaciones que inventan posturas por parte de la Administración autonómica que son absolutamente falsas". Desde el equipo de gobierno se señala por último que hacen una "firme defensa del servicio del Cercanías" como se refleja en los distintos planes de movilidad.