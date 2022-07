Más de 1.500 personas han disfrutado de las proyecciones y actividades del "Camp d´Elx Rural FilmFest" que durante nueve días contó con la presencia de cineastas de 11 países. En cada proyección, asistieron una media de más de un centenar de personas y más de 40 participantes a cada uno de los talleres que se realizaron en el marco del festival. Es el balance que ha detallado este jueves el concejal de Desarrollo Rural, Felip Sànchez, y los codirectores del festival, Alberto Gutiérrez y Jaume Quiles.

Sànchez destaca que el balance de la primera edición es magnífico "con el que conseguimos el objetivo de poner en valor nuestro campo, nuestras pedanías y nuestros ecosistemas".

En total, entre el 1 y el 9 de julio en las pedanías de La Foia, La Vallverda, Torrellano, La Marina, La Baia, L’Altet, Matola y Arenales se han proyectado más de 60 cortometrajes, 3 largometrajes y 3 mediometrajes de las categorías documental, animación y ficción de 28 países, además de otras actividades como el Rural Kids, centrado en la proyección de películas para el público infantil y juvenil o el concurso de cortometrajes inferiores a 3 minutos realizados con teléfonos móviles “No tens iaia, ¡o sí!".

Desde la concejalía comentan que los cineastas estuvieron visitando el municipio y "realizaron excursiones por diferentes enclaves de Elche y tuvieron la oportunidad de conocer toda la riqueza medioambiental y cultural de nuestro municipio".

Por su parte, los codirectores del festival han destacado que "ha sido el festival más completo en cuanto a público, organización y objetivos, esta décima edición ha cumplido con creces lo que se pretendía que es que fuera un aniversario a lo grande", y han agradecido a las concejalías de Desarrollo Rural y Medio Ambiente su apoyo para realizar este festival.

Premios

La película "Carraco", de Carlos Cazurro, obtuvo el Premio del Público y el Mejor Largometraje "EcoFilm"; "La Gàbia", de Adán Aliaga, consiguió el premio a la mejor película valenciana; "Inkt", de Joost van den Bosch & Erik Verkerk, premio a la mejor película infantil; "Mama", de Pablo de la Chica Mejor mediometraje documental “EcoFilm”; "Cow Bells", de Charles Habib-Drouot, premio Mejor mediometraje de ficción “EcoFilm”; "A Little Bit of Paradise", de Andrzej Cichocki, premio al Mejor cortometraje documental “EcoFilm”; "The school bus", de Ramazan Kılıç, premio al Mejor cortometraje de ficción “EcoFilm”; "Benztown", de Gottfried Mentor, premio Mejor cortometraje de animación “EcoFilm”; "8:19", de María Guerra, premio al Mejor cortometraje de ficción “RuralFicción"; "The fourth wall", de Mahboobeh Kalaee, premio al Mejor cortometraje de animación “RuralFicción”.