Doscientas empresas de Elche que facturaban más de un millón cerraron el primer año de pandemia

Medir la situación económica de Elche por el número de grandes empresas es un indicador más de cómo van las cosas en la ciudad. Una de las herramientas más útiles en manos del Ayuntamiento es saber cuántas empresas pagan por el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, al que están obligadas aquellas que declaran unos ingresos superiores al millón de euros. El único problema es que los datos no está actualizados. Esto ocurre porque no se conoce quiénes están obligadas al pago hasta que, previamente, se han conocido sus declaraciones del Impuesto de Sociedades, lo que no da tiempo material a actualizar al padrón del IAE hasta el año siguiente y girar los recibos. Ahora se está procediendo en Elche al cobro, fecha que concluye el próximo día 25, del segundo pago voluntario correspondiente al ejercicio de 2022, pero que en realidad da cuenta de cómo le fueron las cosas a estos negocios en 2020, que fue el primero de la pandemia (que se declaró en marzo).

El Ayuntamiento, que por ejemplo en los presupuestos tiene que hacer una previsión de cuánto ingresará, ha descubierto que 413 de los 2.300 negocios que tributaban por el IAE ya no iban a tener esta obligación porque bien habían cerrado o se había reducido su facturación por debajo de esa cifra de un millón de euros. Esto supone el 20% de las grandes empresas radicadas en el término municipal. Exactamente la mitad de ellas había cerrado directamente, mientras que las 213 restantes habían caído su facturación por debajo de los siete dígitos y no tenían ya la obligación tributaria. El Ayuntamiento esperaba ingresar este año 5,9 millones de euros por este concepto y a día de hoy considera que se reducirá esta cantidad en alrededor de 300.000 euros, una cifra pequeña si se tiene en cuenta que un 20% del total no tiene ya la obligación de tributar. ¿Por qué? La respuesta en sencilla. Como bien se dice en economía, las crisis de unos son oportunidades para otros. En ese año 2020, con un Estado de Alarma de por medio y una población confinada, un total de 255 empresas aumentaron sus ingresos por encima del millón de euros; es decir, pasaron a ser tributarias del impuesto del IAE. Ingresos Otro dato explica el descenso de ingresos por el IAE y es el hecho de que algunas empresas han sufrido una pérdida muy significativa de los ingresos previsto y, como el tributo se paga en función de estos, se han girado recibos en muchos casos por la mitad de lo que se abonaba habitualmente en años anteriores. Los jueces obligan a devolver el IAE a empresas de Elche que cerraron durante la pandemia En total, estarán obligados en este 2022 al abono del citado tributo 2.155 grandes negocios. Históricamente, 2008 fue el mejor año de la economía de las importantes empresas de Elche porque fueron más de 2.500 las que pagaban el IAE (correspondiente a lo que declararon de ingresos en 2006). Mientras, y esto da buena cuenta de cómo fluctúa la economía, seis años más tarde, el Ayuntamiento de Elche marcó el mínimo de recibos girados: menos de 2.000, concretamente 1.955. Fue en 2014 y los datos correspondían a lo declarado en 2012. Preocupación La preocupación municipal, explica la concejala de Gestión Tributaria, Patricia Macià, no es tanto la reducción de los ingresos previstos como la supervivencia de las empresas en Elche. De hecho, durante los dos años de crisis sanitaria el Ayuntamiento de Elche ha destinado importantes partidas económicas, al igual que la Diputación o la Generalitat Valenciana, a paliar los efectivos que la crisis sanitaria iba a producir en las empresas privadas, además de las medidas que en su día acordó el Gobierno. En Elche, las grandes empresas suponen un porcentaje muy pequeño del total, que son algo más de 17.700 negocios censados. Esas 2.155 empresas que tributan por el IAE suponen menos del 9% del total, pero en ellas .