Si la Corredora y la Plaça de Baix eran el centro de la ciudad, lo son aún más desde que su peatonalización le haya dado aún más vida. Sin ruidos de coches, con cientos de personas circulando en todas direcciones, con escaparates repletos de productos y negocios de ocio floreciendo, uno se puede encontrar de casi todo. Y muchas cosas no gustan o disgustan al ciudadano: las bicicletas que van a más velocidad de la permitida (que es el paso de cualquier peatón), los patinetes eléctricos que directamente lo tienen vedado pero es raro no ver a uno tras otro, los patinetes, las pelotas, los pedigüeños, a todas horas, porque los hay que interrumpen a los ciudadanos y los que prefieren esperar una limosna sentados en el suelo frente a una gorra o un vaso de plástico. Y también hay vendedores de sueños (juegos de azar), representantes activos de ONGs intentando captar socios y pasivos, porque solo esperan, de confesiones religiosas que quieren dar a conocer su mensaje... pero lo que no hay son artistas. En una ciudad que se confiesa amante de la cultura, los músicos callejeros y los cantantes, los titiriteros o los mimos no tienen su espacio. Nunca lo han tenido.

En una esquina de la Glorieta desde hace días ha quedado colocado, como se hace con las esquelas (algo también tiene de luto este escrito) el cartel mecanografiado de dos músicos, junto a sus fotos, que no sus nombres, para que todos los que pasen por él y los conocieron y escucharon, que les echaron o no unas monedas, sepan por qué no han vuelto. Va acompañado de una fotografía frente a una partitura que leen mientras cantan, sentados en el quicio de una de las ventanas del Banco de Sabadell. El escrito comienza con un «contradicciones» y acaba con un «contradictorios» y, en medio de todo ello, su historia que arranca con la frase que sirve de título a este artículo: «Ya no volverá a cantar en la Glorieta». A ellos se les ha impedido ejercer su labor artística la Policía Local, según explican, que les requirió una autorización para dedicarse a esta actividad y que llevara aparejada, y dicen en letras mayúsculas, un «seguro de responsabilidad civil». Aclaran que este seguro cuesta «un pastón» y explican parte de la conversación con los agentes «por más que tratamos de hacer comprender y explicar ¿qué daño podemos hacer con nuestra voz y nuestras guitarras? ¿quizá nuestros instrumentos son del tipo violento que podemos herir a alguien», se preguntan. La Glorieta, un lugar para el encuentro en Elche Recuerdan que solo tratan de dar alegría a las calles, «incluso llevo en el repertorio canciones para niños, que en los últimos días alegró a unos cuantos que merodearon y bailaron y rieron.. malditos sean las personas que se mueven en la administración y coartan nuestro derecho de cantar, a base de trabas, se ve que así somos los humanos...». De este modo termina su escrito. Nadie se ha atrevido a arrancarlo de la pared. Es un triste epitafio.