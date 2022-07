El taxi a las pedanías realiza 4.000 viajes al año y supone cuatro veces más de gasto que hace una década

El taxi a las pedanías se ha utilizado más de 16.000 ocasiones desde que se implantó el servicio hace casi una década, lo que se traduce en 1.600 viajes de media al año y siete al día durante este 2022. Sin embargo, sólo en 2021 se realizaron más de 4.000 trayectos, lo que evidencia que el interés por usarlo es creciente.

El servicio, promovido por la concejalía de Movilidad Sostenible junto a la asociación Radio Taxi Elche, ha tenido una demanda progresiva desde que en 2013 se implantó para tratar de dar respuesta de transporte a vecinos que viven en entornos rurales donde el autobús no llega.

Desde la concejalía señalan que desde su puesta en marcha hasta la actualidad se ha disparado el apoyo económico hacia el servicio, pasando de 15.000 euros el primer año a los 70.000 anuales actuales, lo que supone cuatro veces más de gasto que cuando arrancó. La administración local cubre el grueso del coste, ya que el usuario sólo abona dos euros por trayecto.

En el primer año de uso solamente fueron 440 las expediciones que hizo el taxi, algo más de una al día. No fue hasta 2016 cuando esta fórmula de transporte empezó a tener un uso que pasase del millar de viajes al año.

La actividad ha ido escalando el nivel de demanda anual, a pesar de que la pandemia en 2020 hizo que la curva revirtiese el crecimiento. Aún y así, en 2021 se dio el mayor pico con 4.410 trayectos y el ritmo de este ejercicio va por el mismo camino, ya que hasta esta semana se contabilizan algo más de 2.270 viajes. De igual forma, en junio los viajes diarios se duplicaron pasando a doce.

Usuarios

Y, ¿quiénes utilizan más el taxi a las pedanías? Según el informe de actividad, hasta junio hay un total de 929 usuarios dados de alta, de los cuáles 129 han realizado reservas en los últimos tres meses y una quinta parte del total se ha montado en el taxi a lo largo de este año.

A pesar de que hay casi un millar de usuarios registrado, 45 de ellos acumulan el 80% del total de reservas realizadas en los últimos tres meses, y mayoritariamente el transporte se utiliza por un sólo pasajero. Según este informe, la pendiente de crecimiento del número de usuarios se ha acentuado con la creación de nuevas rutas la que pasa por la urbanización Buenos Aires-Elche, la más demandada.

Le siguen Jubalcoy-Saladas, Vallongas-Ferriol y Maitino. La franja horaria con más servicios es entre las 9 y las 10 horas, cuando usuarios suelen desplazarse a la ciudad para trabajar o resolver trámites administrativos, teniendo en cuenta, además, que el taxi a las pedanías se usa más entre semana que los fines de semana.

Incidencias

Sobre incidencias, la que más se repite es la no asignación de la licencia de taxi a una expedición, ya que si se supera el tiempo límite la página web expira y ya no se permite asignar ninguna.

El resto de incidencias que más se repiten son la no presentación del usuario en la parada y el retraso del taxi. No se ha llegado a penalizar a ningún usuario por la reiteración de no presentarse en la parada o no anular una reserva, señalan a nivel municipal.

Según Esther Díez, edil del área, se trata de un servicio que se ajusta a las necesidades que tienen pedanías con menor población o algunas partes de ellas que no tienen conexión con el autobús urbano. Resalta que si se estuviese hablando de un transporte público convencional sería difícil garantizar la conexión a estos entornos rurales, mientras que con este sistema bajo demanda se facilita.

La edil entiende que, además, funciona de medidor de la demanda de transporte en núcleos más pequeños, ya que en caso de ser muy alta en según qué zonas se puede evolucionar al autobús. Díez señala que la idea es seguir ampliando en caso de que surjan nuevas demandas. Concluye en que es un servicio con mucha flexibilidad porque se pueden cambiar horarios e itinerarios según necesidades ciudadanas.