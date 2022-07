Más médicos para Arenales, pero a cuatro kilómetros

Estupefactos hasta cierto punto están todavía algunos de los afectados más de una semana después de que se haya llevado a cabo el cambio de consultorio de Arenales del Sol a El Altet, a cuatro kilómetros de distancia, sin previo aviso, sin justificación adecuada y sin posibilidad de hacer nada de manera inmediata. Cuando pasen tres meses los que no estén de acuerdo pueden solicitar volver a su consultorio original, según señala la Conselleria de Sanidad, que, por otra parte, reconoce que ha habido un error y parece que ya está rectificando.

Para hacerse una idea de lo esto supone basta poner como ejemplos que del centro de salud de Doctor Sapena al centro de salud de El Toscar hay un kilómetro de distancia y se tarda unos seis minutos en coche. O que del centro de salud Carrús Este al de Altabix hay poco más de tres kilómetros. Entre los consultorios de El Altet y Arenales del Sol se tardan casi 50 minutos andando y unos siete minutos en coche. ¿Se imagina que usted vive en Carrús y le asignaran de repente el centro de Altabix?

«Después de 25 años empadronados mi marido y yo en Arenales me entero, cuando fui al ambulatorio a pedir hora, que nos habían trasladado al ambulatorio de El Altet, sin consultarnos ni explicación alguna. Cuando pregunto en El Altet para hablar con la persona que ha hecho esto, no saben nada o no me lo quieren decir. Dicen que viene de arriba. Que haga una reclamación, pero que antes de tres meses no me trasladarán de nuevo a los Arenales. Me siento impotente ante esta situación hecha a dedo. Todos tenemos el derecho de elegir médico y no pueden quitarnos a las personas que vivimos aquí todo el año para favorecer a las personas que vienen a pasar el verano. Esto me hace plantearme muchas cosas. Quizá me empadrone en otro lugar», señala una afectada.

Desde la Conselleria de Sanidad se indica no obstante que «gracias a la creación de plazas estructurales por parte de la conselleria, se ha ampliado el centro de salud de El Altet con un médico más. Para adecuar los cupos a la nueva situación, se han asignado a ese médico pacientes del consultorio de Arenales, siguiendo el criterio de cercanía al centro de salud de El Altet».

Desde Sanidad se indica a su vez que «los pacientes fueron informados por carta del cambio, pero se ha producido algún error en el sistema y algunos pacientes asignados a El Altet no están tan cerca del centro. Por ello, se revertirá la situación para retomarla y solucionarla definitivamente».

Vecinos de Arenales incluidos en este cambio no han recibido esa carta. Otros sí, y en ella se indica: «Nos ponemos en contacto con usted para informarle que se ha procedido a un cambio de organización de los profesionales del consultorio auxiliar de los Arenales», «lo que ha condicionado una redistribución de los pacientes de los cupos de los facultativos». A partir de aquí se indica qué médico se le ha asignado desde el pasado 1 de julio.

En el escrito también se recoge que se piden disculpas por las molestias que pueda ocasionar este cambio «con el que esperamos prestarle mejor servicio».

Por si fuera poco, otros afectados denuncian que en la aplicación de la Conselleria de Sanidad, que se tornó casi en imprescindible durante la pandemia, no tienen asignado ningún médico, ni siquiera el nuevo de El Altet.

Mari Carmen Fernández tiene 72 años y está empadronada en Arenales desde hace 40. Se enteró porque la llamó su médico. Le comunicó que podía seguir pinchándose en Arenales, pero que para el médico tenía que desplazarse a El Altet. «Aquí el autobús pasa cada media hora, mi hija trabaja en el aeropuerto, yo no tengo coche. ¿Si me pongo mala qué hago?», apunta.

Su hija y ella intentaron poner una reclamación en el centro de salud de El Altet y asegura que no les dejaron. Aún así enviaron un mail quejándose. «Dicen que han puesto dos médicos en Arenales y que como no hay sitio para los dos a uno lo han llevado a El Altet», señala que le explicaron.

En cualquier caso, muchos vecinos de Arenales empiezan a sentirse ciudadanos de segunda. Y es que una parte de los residentes no gana para sobresaltos: el hotel de Arenales, cuyo derribo aconteció en octubre pasado y todavía continúan las obras para «renaturalizar» el solar; los daños por los temporales de abril que hasta hace escasos días no se han reparado, con tubos que siguen sin soterrarse, con la polémica de los lavapiés que no funcionaban y tractores entre bañistas en pleno mes de julio; un servicio de correos que presta servicio de 12.15 a 13.45 horas, imposible para los que trabajan; sin las tradicionales actividades deportivas y de animación en la playa; o la marcha a Santa Pola de la escuela de verano de Parres. Son solo algunos de los agravios que denuncian no solo la Asociación de Vecinos de Arenales, sino también la plataforma vecinal Defiende Arenales, cuyo responsable e integrante de Contigo, Alejandro García Raduán, insiste en que «muchos pacientes tienen problemas de movilidad y su centro de salud es en Arenales. ¿Se les va a buscar una solución a estos pacientes para poder desplazarse, como por ejemplo pagarles el desplazamiento a El Altet para acudir a su nuevo médico que ellos no han solicitado?».

Pero no todo es malo. También cabe decir que en el consultorio de Arenales se ha ampliado el horario de atención en verano. Desde el 4 de julio se atiende de 8 a 21 horas.