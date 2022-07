La rectora de la UA reclama más apoyo institucional y de mecenas para relanzar el yacimiento de La Alcudia

"La Alcudia no es de nadie y al mismo tiempo es de todos". Así resaltaba este lunes la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, la importancia de que todos arrimen el hombro para potenciar un yacimiento arqueológico de primer orden que, en la actualidad, sigue siendo desconocido para muchos, y no sólo entre turistas y vecinos de municipios próximos, si no también para los propios ilicitanos.

En el marco del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche la responsable de la institución universitaria ha querido remarcar que si la UA contase con más ayuda de poderes públicos como la Diputación Provincial, la Generalitat e incluso mecenas privados se podría hacer una apuesta más completa para divulgar la labor de la fundación y acelerar los trabajos de investigación, ya que se estima que solamente está excavado un 15% del parque arqueológico. En la línea de atraer a empresas, Navarro le ha indicado al alcalde, Carlos González, también en la visita, que sería positivo que los integrantes del Consejo Social pudiesen acudir al yacimiento para tratar de visibilizar más la labor y tratar de encontrar compromiso por parte de empresas. Aunque desde la Fundación no han facilitado el número de mecenas, reconocen que siempre son los mismos y que entienden que hay que cambiar la fórmula para tratar de encontrar estos apoyos. Lo último sobre el arte ibérico, a debate en Elche González, por su parte, ha reiterado que el trabajo de los investigadores está siendo de extraordinaria importancia y, tras preguntas de los medios, ha recalcado que la vivienda de la Fundación que ha salido a la venta "tiene que ser de titularidad pública porque hay que poner de relieve su interés". Tanto Amparo Navarro como el regidor ilicitano han visitado los avances de las excavaciones en tres zonas delimitadas después de que hace un mes se empezasen a retomar los trabajos correspondientes a tres proyectos que se iniciaron en 2017 con el impulso de la UA (con 45.000 euros) y el Ayuntamiento de Elche, con 15.000 euros. Las excavaciones en La Alcudia localizan las primeras casas íberas del yacimiento Uno de los principales proyectos son la Domus: vivir en Ilici, en el sector 4F con la catedrática de Arqueología Sonia Gutiérrez Lloret; Arqueología y socialización del conocimiento en La Alcudia de Elche. Las termas orientales y áreas circundantes (ASTERO), dirigido por el catedrático de Historia Antigua Jaime Molina Vidal, y Damas y héroes. Tras la Ilici ibérica, bajo la dirección del catedrático Alberto Lorrio y el profesor Héctor Uroz, como codirector.