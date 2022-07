García-Ontiveros lleva al pleno de Elche la defensa de la empresa familiar

“Como Ayuntamiento de Elche, tenemos la responsabilidad de apoyar en su continuidad en el tiempo a las empresas de nuestro municipio ya consolidadas, a la vez que a los emprendedores que comienzan su andadura y que contribuirán a fortalecer y a hacer más grande el tejido empresarial de Elche y con ello, hacer crecer la economía ilicitana”, explica García-Ontiveros.

El edil señala en un comunicado que, para continuar ejerciendo de gran motor económico provincial, debemos contribuir en la resolución de problemas como la desaparición de empresas que, siendo viables, van a acabar cerrando por motivos no económicos sino otros como puede ser la falta de relevo generacional en empresas familiares. Ayudar a quien esté a punto de jubilarse o que, por cualquier otro motivo no económico, como pueden ser motivos de salud, o de cambio de orientación profesional, vaya a cesar la actividad de su empresa, de manera que puedan encontrar en su transferencia una opción para que no desaparezca, que no se pierdan empleos y que ese negocio siga aportando sus beneficios a la sociedad como vector de creación de riqueza, puestos de trabajo y oportunidades.

Para ello García-Ontiveros presentará una moción en el próximo pleno para que el Ayuntamiento de Elche se adhiera al Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

El concejal manifiesta que, “con un plan de apoyo a la transmisión de empresas aseguramos, por una parte, la continuidad de empresas viables en peligro de desaparecer por motivos distintos a los económicos, evitando así la pérdida de capital económico y puestos de trabajo. Y, por otra parte, proporcionarnos a los emprendedores una alternativa para establecerse distinta a la creación desde cero de su empresa, o a empresarios ya establecidos la adquisición de una empresa para crecer, generando economías de escala que mejoren su productividad.”

“Por tanto, dicho plan iría dirigido a empresarios interesados en vender sus empresas y/o transferirlas transmitiendo el conocimiento acumulado a lo largo de su trayectoria. También se dirigiría a emprendedores o empresas que, a su vez, estuvieran interesadas en adquirir una empresa y darle continuidad aprovechando los recursos con los que cuenta”, recalca el edil.

Para finalizar García-Ontiveros señala que “el Ayuntamiento de Elche, a través del Plan de Apoyo a la Transmisión de Empresas, prestaría un servicio gratuito y neutral de apoyo a las PYMES que así lo requirieran, mediante asistencia técnica, información y orientación a posibles vendedores y compradores, además de ofrecer una plataforma web de publicidad a nivel nacional, todo ello amparado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.”