"Estoy muy ilusionada por recibir un homenaje en mi tierra y en un festival al que he estado vinculada varios años”. Así de emocionada se mostraba hoy en l'Hort del Xocolater la actriz y directora valenciana Rosana Pastor después de que la organización del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche la vaya a homenajear mañana en la clausura de la 45ª edición entregándole la máxima distinción de Palmera de Plata, "porque de oro no hay", apuntaba con toque de humor Luis Boyer, presidente de la Fundación Mediterráneo, impulsora del certamen.

Para Pastor, el Festival de Cine de Elche es “uno de los festivales nacionales imprescindibles” y ha destacado su evolución y la importancia de que su ganador participe en los Premios Goya. La homenajeada ha manifestado, además, su satisfacción por la proyección, el pasado 16 de julio, de su documental “Francisco Brines: Los signos desvelados” dedicado al poeta valenciano, Premio Cervantes 2020.

En la ceremonia de clausura también se otorgarán los premios a las mejores producciones. La edil de Cultura, Marga Antón, ha afirmado que “Elche tiene una gran riqueza y festivales como este todavía hacen que brille más. El municipio cuenta con patrimonios que demuestran su pasión por el cine o el teatro como son el Misteri, el Palmeral o el proyecto educativo de Puçol”. Además, la concejala ha señalado que “el empeño de la concejalía es siempre programar todo lo necesario para que todas las personas, en función de sus gustos, encuentren en el cine, la danza, el teatro... Todas las diferentes disciplinas y se pueda hablar con orgullo de Elche como ciudad cultural.”

Luis Boyer, sin embargo, ha señalado que “para Fundación Mediterráneo es todo un orgullo poder rendir homenaje en nuestro Festival de Cine de Elche a Rosana Pastor, una de las figuras más completas y poliédricas de la cultura y el cine español”. Boyer ha añadido que “Pastor es una figura que encarna los valores del FICIE: excelencia como actriz, innovación y espíritu de mejora continua como directora, compromiso con las instituciones culturales y del sector audiovisual”.

Por su parte, Rosana Pastor ha explicado que “siempre he intentado tomar decisiones que tuviesen que ver con la persona que yo soy y con la persona que yo quiero ser; decisiones con la cabeza, pero también con el corazón para poder vivir con dignidad y ser tratados con amor”. Sobre su paso de la actuación a la dirección cinematográfica, la actriz comenta que lo ha hecho “de forma lógica”. “Me siento muy feliz siendo actriz, un trabajo para el que me he preparado, aunque el salto al otro lado de la cámara llegó de una forma muy natural”.

El Festival de Cine de Elche ha rendido homenaje a lo largo de sus 45 ediciones a artistas de la talla de Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel, José Luis Garci, Sancho Gracia, Juan Diego, Cayetana Guillén Cuervo, Vicente Molina Foix o, el año pasado, Mariano Barroso.

Clausura

La Gala de Clausura del 45º Festival de Cine de Elche se celebrará el próximo viernes 22 de julio en l'Hort del Xocolater a las 21.30 horas. En la ceremonia se entregarán todos los premios de las distintas categorías que concursan, entre los que se encuentran el Premio Fundación Mediterráneo al mejor cortometraje, el Premio Ciutat d’Elx al mejor corto de ficción o el Premio FesCurt a la mejor producción hecha en la Comunidad Valenciana. Además, este año se entregará, por primera vez en la historia del festival, el Premio al Mejor largometraje, que saldrá de los ocho largos proyectados en la sección oficial.

Organizado y patrocinado por la Fundación Mediterráneo, el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y del Cine Club Luis Buñuel de Elche. Toda la programación y novedades se pueden conocer a través de la web http://ficie.fundacionmediterraneo.es y de las redes sociales de Fundación Mediterráneo.