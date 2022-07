La reparación de la rotonda del Pont del Bimil.lenari se ejecutará en 2023 por 1,6 millones

La junta de gobierno aprobó este viernes impulsar las obras de rehabilitación de la glorieta del Pont del Bimil.lenari, situada sobre la pila del contrapeso de la infraestructura, que viene dando problemas de socavones desde hace años, como habrá comprobado cualquier conductor que circule por la intersección de las calles Cauce y Lázaro Cárdenas del Río, junto a la sede de Cáritas. El portavoz municipal Héctor Díez aseguró que el coste será de 1,6 millones de euros y que la ejecución efectiva se llevará a cabo en 2023. El acuerdo adoptado ayer supone la licitación en un único contrato en la que se incluye el proyecto en sí y su ejecución, por ese importe, dentro de una fórmula excepcional que habilita la legislación para acortar plazos por motivos de especial necesidad como es el caso.

Díez dijo ayer que espera que esta costosísima solución sea la definitiva, de lo cual no habrá seguridad hasta que no se descubra qué hay debajo de la rotonda, aunque los estudios geológicos realizados apuntan a que la pila en sí no ha sufrido una rotura, pero que es posible que la plataforma que hay sobre ella (y debajo de la misma rotonda) se haya fracturado, quizá por tener un grosor insuficiente para la carga que tenia que soportar por el paso de miles de vehículos de todo tipo a diario. El anteproyecto ha sido redactado por FHECOR y el estudio de estructura y compactación del terreno fue elaborado por Imasa Lab, en ambos trabajos se han basado los técnicos municipales para considerar que el proyecto y su posterior ejecución costará ese 1,6 millones de euros.

La solución adoptada, insistió Díez, «permitirá reducir los tiempos de licitación a un solo procedimiento» que el gobierno local pretende llevar a cabo «lo más rápidamente posible. Los servicios de Mantenimiento redactarán los pliegos de condiciones técnicas y se tramitará con carácter de urgencia por el Departamento de Contratación».

Construir Europa

En otro orden de cosas, la junta de gobierno acordó solicitar una subvención de 30.000 euros para poner en marcha la redacción del documento estratégico Elche Agenda Urbana para identificar un conjunto de objetivos estratégicos alineados con los ODS. Igualmente, se aprobó formar parte del programa «Construir Europa con las autoridades locales», una iniciativa de la Comisión Europea en la que se invita a los ayuntamientos a participar con el propósito de formar parte de una red de municipios que trasladen las políticas europeas al territorio para acercarlas de esta manera a la ciudadanía.

«Este programa pretende establecer una relación directa entre la Comisión Europea y los eurodiputados de cada país con sus ayuntamientos con el fin de que a la ciudadanía le lleguen las políticas europeas». Este programa contempla la realización de actividades que refuercen el vínculo de la ciudadanía con Europa, así como favorecer el desarrollo de jornadas y charlas para trasladar, de mano de las autoridades europeas, los programas específicos que afectan a los municipios.

También se aprobó la última modificación del presupuesto para incluir ingresos de diferentes ayudas por valor de 811.753 euros. En concreto, el Ministerio de Vivienda y la Generalitat Valenciana destinan al Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de San Antón 58.701 y 108.765 euros, respectivamente. Asimismo, el Consell dota al Consistorio de 78.863 euros para formar a empleados municipales.

Del área de Cultura de la Diputación se reciben 16.776 euros en concepto de teatro infantil en castellano y valenciano para la programación de barrios y pedanías. También, 951 euros para los programas de prevención de conductas adictivas y 547.815 euros relativos a ayudas de impacto por la pandemia, que «el Gobierno Municipal ha traducido en un programa de ayudas.

Además, el servicio de protección de riesgos laborales del Ayuntamiento de Elche se ha adjudicado a Aspy Prevención SLU por 29.038 euros anuales por dos años, prorrogables a tres. Y la junta local ha decidido sacar a licitación pública por 119.157 euros por dos años, prorrogables también a tres más, el contrato de vigilancia y protección de eventos organizados por Cultura para garantizar la seguridad.