Aumentan en Elche las ceremonias alternativas al bautismo para celebrar nacimientos

Elche aumenta las peticiones para dar la bienvenida a bebés por lo civil como alternativa al bautismo. Se trata de un servicio que promueve el Ayuntamiento desde el pasado verano cuando, tras aprobarse el nuevo reglamento de ceremonias civiles, se reguló también la organización de estos acogimientos para presentar ante la ciudad a los bebés de 0 a 12 meses.

Este tipo de celebraciones sigue siendo muy desconocida aunque está empezando a tener tirón entre progenitores no creyentes o no practicantes que rechazan pasar con sus hijos por la iglesia, pero que sí quieren que se celebre que han llegado al mundo.

En el primer ejercicio de implantación sólo se oficiaron tres ceremonias en el salón de plenos, que se concentraron entre septiembre y octubre, ya que la norma entró en vigor en verano y agosto era inhábil, y todavía había algunas restricciones a causa de la pandemia de coronavirus.

Si bien, tal y como trasladan a nivel municipal, este año detectan mayor interés por el servicio y ya se han celebrado cinco ceremonias y están previstas otras cuatro. María Salazar y Cristian Rebollo ayer vivieron uno de los momentos más especiales de su vida con el acogimiento de Julia. Tenían claro desde antes de que naciera que querían celebrar su nacimiento con la familia, «pero también teníamos claro que no queríamos que fuese un bautizo tradicional por la iglesia porque no somos creyentes y no nos parecía apropiado bautizarla si no practicamos una religión».

Así, exponen ambos que en un primer momento pensaron en hacer una comida familiar para conmemorar el momento, pero sentían que algo faltaba. Desconocían que existiese el «bautismo civil» que era como popularmente lo llamaban, y tras indagar en internet vieron que el Ayuntamiento ofrecía este tipo de ceremonias, que, además, son totalmente flexibles y personalizables ya que los progenitores eligen la música que va a sonar y los arreglos florales, por ejemplo.

Por otra parte, entienden que el procedimiento es sencillo ya que sólo tuvieron que llamar al número que aparecía en la web (/www.elche.es/ceremonias-civiles/acogimientos/) donde les explicaron en qué consiste y pudieron elegir la fecha. Después se envía un formulario para pagar la tasa, que está en torno a los 120 euros, según exponen los padres.

Patricia Cheza y Javier Rivera entienden también que este es un «remedio buenísimo» para quiénes, como ellos, son creyentes pero no practicantes. Ambos están casados por lo civil y les parecía «hipócrita» celebrar el bautizo de su pequeña Elaia, «porque hay muchos que lo hacen por paripé por ilusión de los familiares, de las abuelas...pero queríamos ser consecuentes, queríamos otro tipo de evento», que fuese también ceremonioso, ya que incluso se les permitió que se mencionase a los «padrinos», aunque esta figura no se contemple en los acogimientos.

A nivel municipal destacan que este recurso surge desde la «tolerancia y el respeto a las diferentes creencias, tradiciones y culturas para ofrecer a sus vecinos y vecinas no solo la ceremonia para asumir compromisos en relación con el estado civil, sino también la posibilidad de celebrar el acto simbólico y formal de bienvenida a la comunidad a los niños y niñas».

Refieren, igualmente, que esta celebración, presidida por el alcalde o un concejal, tiene «connotaciones meramente civiles» que permite a los tutores hacer público el deseo de educarle en los valores cívicos de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Infancia».

También se «potencia la conciencia de pertenencia a su Municipio» como se extrae de los artículos 10, 14 y 16 de la Constitución Española. Matiza, también, que «no tiene un valor civil ni administrativo, sino únicamente social.