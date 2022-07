Blanca Paloma: «Lo hermoso de las Fiestas es que conectan y son una oportunidad para regenerar las energías»

Me atrevería a decir que es la pregonera más joven en la historia de las Fiestas. ¿Le genera presión?

He pasado por diferentes estados desde que me dieron la noticia, y ahora me quedo con la tranquilidad de sentir que el pregón que voy a hacer es el que pueda hacer una persona con la experiencia que tengo. Creo que con la voz y mi cante, que es todo sensibilidad, he conseguido comunicarme, pero traducir eso a palabras tiene su complejidad. Aún así creo que es necesario escuchar cómo se expresa la gente joven.

También tiene previsto que los vecinos puedan aportar a su discurso. ¿Cómo lo hará?

Voy a empezar una especie de diario de redes para compartir inquietudes, preguntas que me puedan surgir, aportaciones que me quieran transmitir. Sería interesante ser como portavoz de otras voces jóvenes aunque nunca se puede ser de todas las voces, al final somos tantos y tan diferentes, y es lo hermoso que me parece de las fiestas, donde hay tanta gente reunida, por unos días como que todas las diferencias se disipan y todo el mundo comparte desde un lugar que conecta.

¿Qué espera conseguir con su pregón?

Me gustaría que gente que no es ilicitana se acercaran y pudieran sentirse integrados, porque en general el ilicitano e ilicitana es de una generosidad tal que le gusta compartir la belleza de su ciudad. Nos sentimos orgullosos del patrimonio y allá donde voy hecho de menos las palmeras, porque cada una tiene un símbolo muy profundo. En las fiestas hay mucho de misticismo, son una oportunidad para que se regeneren las energías de las personas y de la ciudad. Parece que por unos días nos olvidamos de los ruidos y los males. Creo que hay una exaltación de algo que queremos seguir recordando, una memoria que nos conecta con una raíz, saber de donde vengo para saber a donde voy, hay que traer al presente lo que nuestros ancestros venían haciendo.

Ve al Misteri como una fuente de inspiración. ¿Qué le transmite La Festa?

Observo que en toda esa narración más que las palabras, que también, hay unas melodías que abrazan un estilo que a mi me cuesta descifrar, y me gustaría hablar con un especialista en la materia. Hay giros melódicos, cuartos de tono que estaban muy presentes en música más antigua, y para mi es el punto donde reside el interés. A pesar de que es una composición inscrita en un marco de la Iglesia católica, en su musicalidad se vio influenciada por otras resonancias musicales. En nuestra península hubo una gran diversidad musical que se ve reflejada, y eso es lo que me parece más fascinante, cómo en una composición pueden haber atisbos de un pasado en el que había una convivencia entre judíos, árabes y cristianos, y eso es muy enriquecedor.

¿La conecta con su trayectoria el drama asuncionista?

Me gusta investigar, me inspira mucho de la historia que al final la protagonista es la virgen y el deseo de encontrarse con su hijo la lleva al hecho de renunciar a una vida. Para mi la renuncia está muy presente, porque a veces cuando quieres alcanzar un deseo tienes que atravesar ciertas renuncias que son sacrificadas, que al final tienen su recompensa. Siempre he soñado, y tengo bocetos, de cómo seria la nana que le cantaría la virgen a su hijo. Que salga la voz de una mujer en el Misteri, es algo que me inquieta cómo seria.

Una propuesta atractiva...

Sería interesante contemplar, no en el Misteri en general, porque en patrimonios como el flamenco ocurre que hay que preservar lo originario, pero sería bueno ver cómo lo veríamos hoy el Misteri. Hay valores fundamentales como el valor de una madre a un hijo y coincido en ese sentimiento, ese amor de mi madre hacia mi, que siempre me inspira muchísimo.

¿Qué es lo que más le atrae de las Fiestas?

Me emociona todo lo que sea pólvora, es como una catarsis, cuando no alcanzan las palabras ahí esa pólvora para expresar toda la pasión, ese deseo, esa pulsión que tenemos dentro y se acumula en un año como si lo sacáramos todo, y parece que vivamos más que otros días porque nos entregamos todas las personas a la causa.

¿De qué forma ha vivido siempre las celebraciones?

Sin necesidad de ser protagonista, desde un lugar de espectadora para disfrutar y ver disfrutar. Soy una festera particular, creo que veo las fiestas como si fuera de otra edad. Siendo adolescente conectaba con cosas más profundas, me emocionaba una procesión, y no soy religiosa practicante, pero es más por el ritual y la tradición de algo que se lleva haciendo tantos años, ya que en esa reiteración de cada año hay una memoria que se va sobre escribiendo de cada pasacalles, cada Moros y Cristianos... También al estudiar Bellas Artes he desarrollado una mirada donde todo eso cobra un sentido, la estética de esa ceremonia, al haber trabajado en teatro y todo, el vestuario, escenografía...cada detalle cuenta al milímetro.

El alcalde la presentó como una artista autodidacta. ¿Cómo se ha hecho a sí misma?

Me considero artista autodidacta porque en la música no he tenido al uso una carrera y una titulación, que a veces parece que para decir que eres algo tienes que tener un certificado. Mi formación viene formalizada en el ámbito de las artes plásticas, ahí obtuve reconocimientos y titulaciones, y lejos de haber sido tiempo en balde es donde realmente he aprendido lo más importante. Después del recorrido de formación y experiencias detrás de compañías de teatro haciendo escenografías ahora es el momento en el que toda esa experiencia me la traiga para mi proyecto personal en la música.