Quedarse en tierra por honor

Juan Luis S.N. tenía que volar el pasado 15 de julio de Alicante a Lanzarote y tras comprar el billete encontró algo inusual: que le habían bonificado al 85% como familia numerosa de forma automática, sin serlo, lo que hizo que finalmente no pudiese viajar.

Ese mismo día interpuso una reclamación ante AENA y otras sucesivas ante otros organismos por la incidencia que tuvo justo antes de coger el vuelo, en la puerta de embarque de la terminal de El Altet, sin que hasta la fecha se le haya resuelto.

Tal y como muestra en el escrito, que ha facilitado a este diario, el usuario resaltó que había detectado errores en la aplicación de Ryanair para comprar los vuelos, «que perjudican al estado español y al propio consumidor».

Al hilo el usuario señala que «se deja manifestación de que la compañía, de forma inexplicable, al comprar los vuelos de forma automática genera un descuento del 85% por ser familia numerosa y residente en la islas Ceuta o Melilla».

En otro escrito remitido a la Generalitat Valenciana y al propio Ministerio de Transportes señala en esta línea que tras solicitar que les aplicasen a él y a su pareja la tarifa correcta «sin cargo al Estado Español nos dijeron que no podían y que debíamos aprovechar ‘esa oportunidad’, a lo que nos negamos insistentemente», según explica en la reclamación.

El usuario ha reclamado que se le devuelva el importe de su billete, que no pudo disfrutar, y que de alguna manera se le indemnice por no haber podido hacer uso del transporte por una causa ajena a él. Al hilo, se pronuncia sobre su situación para que, en caso de repetirse estos capítulos, se busquen soluciones, ya que no es usual que se apliquen descuentos de esta forma.

Si bien, desde el departamento de comunicación de Ryanair indican a este diario que a nivel técnico no se les ha trasladado ningún problema con el apartado de descuentos, aunque refieren que igualmente pasarán la incidencia para chequear cualquier posible fallo informático.