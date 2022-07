La moción del grupo municipal de Ciudadanos Elche relativa al cambio de denominación de una calle en reconocimiento de las víctimas del terrorismo se convirtió en realidad en uno de los debates más polémicos del pleno de este lunes acerca de lo que hizo o dejó de hacer el “Che” Guevara e incluso conectó con la Ley de Memoria Histórica y la modificación del callejero para suprimir y sustituir en las calles nombres de personas vinculadas a la Guerra Civil o la dictadura.

La atención se desvió hacia la figura de este guerrillero, con calle junto a la Comisaría de Policía Nacional, en vez de mostrar una total unidad y apoyo en favor de las víctimas asesinadas por terroristas, algo que, no obstante, estaba previsto que ocurriera en otro momento del pleno con una declaración institucional anunciada al respecto.

Para Aurora Rodil, de Vox, era una moción justa y necesaria y calificaba como “una máquina de matar” a Ernesto Guevara. “Es el retomar el “basta ya” de Ermua”, decía Rodil, quien denunciaba la “violencia comunista” de este argentino nacionalizado cubano.

“Elche no se merece tener una calle con el nombre de este infausto personaje”, defendía la edil popular Elena Bonet, quien también destacó además su homofobia y racismo.

Ramón Abad, desde las filas del PSOE, quien tuvo un par de comentarios desacertados, lo que generó el malestar de parte de la oposición, recordaba que se iba a firmar una declaración institucional rechazando a la actividad de ETA y apoyando a todas las víctimas de terrorismo. Abad, que también tachó de criminal al “Che”, lamentó que se dedicaran esos minutos del pleno a algo que no interesa ahora mismo a los ilicitanos y a realizar una utilización partidista de las víctimas del terrorismo, por lo que habló de “oportunidad perdida”.

“Está en el culo de la Comisaría y solo se utiliza para aparcar coches de la Comisaría. ¿No se merecen las víctimas una espacio público adecuado, con luces, una avenida…? Es poco práctico el debate”, dijo el socialista, quien luego rectifiraría para señalar que la mencionada calle está “a las espaldas” de la Comisaría de Policía Nacional.

Ramón Abad argumentó que viendo lo visto “habría que cambiar un centenar de calles, con capitanes que lucharon por uno de los bandos, como capitán Antonio Mena, Baltasar Tristany...”

Esther Díez, de Compromís, pedía un ejercicio de congruencia y que las víctimas tengan un espacio público con una dimensión adecuada. Para la edil lo que se buscaba más que hablar de las víctimas terroristas era utilizarlas de forma partidista.

Elena Bonet respondía a Ramón Abad, quien trataba de salir, no con mucho éxito, del centro de las críticas tratando de reorientar el debate sobre quién no iba a apoyar una declaración institucional en favor de las víctimas del terrorismo, y le recordaba, entre otras cosas, que Antonio Mena y Baltasar Tristany no son personajes del Franquismo, sino del siglo XVI.

Cs había rechazado previamente la enmienda del PSOE que pedía eliminar de la moción toda mención al “Che” Guevara. La moción, finalmente, no se aprobó.