El PSOE respalda al PP al pedir a Sanidad que mantenga en verano las dos ambulancias SAMU de Elche

El grupo municipal del PSOE de Elche ha respaldado una moción del PP para, entre otras cosas, exigir a la Conselleria de Sanidad que mantenga durante el verano las dos ambulancias SAMU, una polémica que se repite año tras año y que, según quién gobierne y quién esté en la oposición, se utiliza como arma arrojadiza, reprochando al oponente lo que no hizo o dejó de hacer cuando gobernó. Eso sí, los socialistas han defendido que Elche está mejor atendida, al menos que cuando gobernaron los populares en la ciudad, gracias a la ambulancia de 12 horas en El Altet y al vehículo de intervención rápida (VIR) y que la edil de Sanidad, Mariola Galiana, equiparó a unidades SAMU. Lo único es que el VIR no puede hacer traslados (no tiene espacio para trasladar en camilla a pacientes) y la ambulancia de El Altet, aunque esté dotada con el equipamiento de un SAMU, no es un SAMU sino un Soporte Vital Básico (SVB). Todos los grupos municipales apoyaron la propuesta de los populares.

Eso sí, los socialista dieron su voto a favor a la moción de los populares en el pleno ordinario de este lunes pero no antes de realizar una defensa de la gestión de la sanidad por parte de la Generalitat Valenciana y justificando también por qué una de las dos ambulancias SAMU con sede en Elche se desplazó, como ya viene siendo habitual, hasta Santa Pola a principios de ese mes de julio. Las quejas eternas con el SAMU a Santa Pola Por su parte, los populares y Vox trataron de dar una imagen casi catastrofista de la sanidad de la Generalitat tirando de ejemplos recientes de SAMUs de fuera de Elche que han acudido sin médicos o que se han demorado más de la cuenta desgraciadamente. La edil de Sanidad aseguró que “40.000 ilicitanos se desplazan a Santa Pola” y que esta ambulancia desplazada queda más cerca de partidas como Valverde o Arenales del Sol. “Es más eficiente”, dijo Galiana, quien aseguraba: “No es un recorte, sino una distribución más eficiente para la atención de todos los ilicitanos. Si se necesitara un segundo SAMU se trasladaría a la ciudad”. La titular del área agregó por otra parte que “fruto del trabajo de estos seis años se reforzó nuestra función con la incorporación de un vehículo de intervención rápida” (VIR), así como con la suma del Soporte Vital Básico, una ambulancia en El Altet “que es como un SAMU”, defendió la Galiana. Sanidad vuelve a desviar a Santa Pola uno de los dos SAMU de Elche “Y nuestra apuesta es seguir trabajando para que ese SAMU pase a dar servicio de 12 a 24 horas”, agregaba la edil de Sanidad refiriéndose a potenciar el servicio de la ambulancia con sede en El Altet durante todo el año Por su parte, desde el PP, Inma Mora quiso dejar claro que no se hablaba de recorte, sino de redistribución y reclamaba que las atenciones que se hagan desde el SAMU tengan médicos especialistas, además de hacerse eco de noticias de que el citado VIR se quedaba sin médico en algunos momentos, además de tener que cubrir Aspe y Hondón de las Nieves. Desde Vox, la edil Aurora Rodil arremetió más bien contra las políticas de la Generalitat en materia de sanidad: “Es inadmisible que una ciudad de Elche se quede sin un SAMU. Dicen que ha mejorado todo, pero ¿por qué dimitió la consellera de Sanidad? Porque era un desastre. Creo que necesitaríamos hasta un tercer SAMU en nuestra ciudad”. “Los que permitieron que se desplazara ese SAMU (a Santa Pola) fueron ustedes (refiriéndose al PP), y fue el PSOE el que consiguió ese VIR para suplir ese traslado a Santa Pola, y además ahora contamos con un SAMU en El Altet. También nuestra ciudad se queda sin una de las dos dotaciones de Bomberos”, respondía en cualquier caso Galiana a las críticas del PP, además de insistir en que el desplazamiento de ilicitanos a las playas durante el verano se asumía con esa distribución de medios sanitarios, al tiempo que destacar que se ha pasado de una a tres ambulancias. “Gracias a este gobierno tenemos dos vehículos de apoyo, tres en nuestra ciudad, cuando ustedes solo dejaban uno”, remarcaba la edil de Sanidad. Un 40% de las ambulancias del SAMU circulan sin médico en la provincia de Alicante Así las cosas, Inma Mora le replicaba: “El Altet no tiene SAMU, tiene una ambulancia. Necesitamos servicios sanitarios de calidad”. Y reviamente, Aurora Rodil había recordado que no deben pasar más de 35 minutos para atender un infarto y reflexionaba: “La Generalitat ha decidido abandonar la sanidad en muchos aspectos,. No nos ha puesto refuerzos en ninguno de los departamentos para el verano, estamos en mínimos y nuestros esfuerzos (ella es médico) es de máximos. Queremos una sanidad de calidad y estamos haciendo una sanidad de guerra”. La moción aprobada por todos los grupos también incluye solicitar a la Conselleria de Sanidad que realice un estudio de la distribución de los servicios de transporte sanitario (Galiana dijo que ya se había hecho por parte del Consell) en la comarca, que detallr ubicación, tipo de servicio, horario de atención y tiempos de respuesta, entre otros asuntos. De igual modo, se insta al Consell a poner un SAMU en Santa Pola pero no a costa de quitar este recurso a Elche.