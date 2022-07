Casi desapercibida, con serias dudas para el espectador de si le ha parecido ver fugazmente a la Dama de Elche o simplemente se trataba de un intento de introducir un personaje parecido a ella gracias al esfuerzo de parte del equipo de vestuario y maquillaje, y, lo que es más importante, con categoría de diosa, el busto íbero más imprescindible de España y el elemento más reivindicado por los ilicitanos sí aparece definitivamente en una película de los estudios Marvel.

Diversos medios especializados han confirmado que en los títulos de crédito de la última producción de Marvel Studios, "Thor: Love and Thunder" (Thor: Amor y Trueno), se hace referencia a la "Diosa de Elche" (Elche Goddess).

"Una "Diosa de Elche" también aparece en los créditos de la escena de la Ciudad Omnipotencia. Probablemente toma su nombre de la Dama de Elche, el nombre de un antiguo busto que representa a una extraña diosa pagana con ruedas en la cabeza. Algunos la han asociado con Tanit, la diosa patrona de la antigua ciudad de Cartago", según se informa en el portal Screen Rant.

La película de Taika Waititi la incluye deliberadamente junto a otras muchas divinidades. Según el portal Espinof, que cita a su vez la entrevista realizada a la diseñadora de vestuario Mayes C. Rubeo y concedida a Motion Pictures Association, su equipo quería representar a distintos dioses de culturas diversas aunque no hubiesen aparecido en los cómics de Marvel, con lo que también se incluyó a la Dama de Elche en una de las escenas que tiene lugar en Ciudad Omnipotencia.

"Mi idea era... ¿Por qué no representamos a cada dios tal y como se le representa en cada religión? (...) También intenté que estuviera equilibrado, con un mismo número de dioses y diosas", recoge Spinof citando a la diseñadora de vestuario entrevistada por Motion Picture Association.

"Teníamos a la Dama de Elche, que es un descubrimiento antropológico de la península ibérica, e hicimos un traje naranja con ruedas en las orejas. Hicimos tantos trajes originales, y algunos ni siquiera llegaron al corte final", agrega Rubeo.

El caso es que en la producción, que protagonizan Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman y Christian Bale, entre otros, la Dama de Elche está representada por la actriz Nicole Milinkovic. Y así está acreditada, como "Diosa de Elche" en "Thor: Love and Thunder", la única película que se le conoce a esta actriz junto a la producción "The Real Bloggers of Sydney", de 2017.

Independientemente de la interpretación de la Dama de Elche que se haya hecho de cara a esta cuarta película de la saga Thor, dentro del universo cinematográfico de Marvel, cabe recordar que esta pieza, de piedra caliza y descubierta en el yacimiento de La Alcudia de Elche justo ahora 125 años, data de los siglos V-IV antes de Cristo.

Lo cierto es que esta escultura estuvo originalmente policromada y con los ojos rellenos de pasta vítrea. La oquedad que presenta en su espalda sugiere un posible uso como urna cineraria.

El busto representa a una mujer de facciones muy perfectas, posiblemente idealizadas, y ricamente ataviada.

Su identidad es un misterio, pero se le atribuye un carácter tanto humano como divino. Actualmente se interpreta como el retrato de una dama de la aristocracia ibera, cuyos descendientes la habrían divinizado.