ÚLTIMA HORA El secretario del Ayuntamiento de Alicante ratifica el cese de Sanguino como portavoz

El PP lamenta que el ejecutivo de Elche no quiera debatir en el pleno un posible "intrusismo" de taxis foráneos en el aeropuerto El equipo de gobierno no admitió la moción "in voce" de los populares al considerar que no estaba justificada su urgencia