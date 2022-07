Familiares de la residencia Altabix denuncian la falta de cinco de sus ocho enfermeros

Recova, la plataforma de familiares de personas ingresadas en las residencias de la tercera edad, ha denunciado en un comunicado, de nuevo, «graves problemas que siguen padeciendo los residentes de la Residencia de Altabix en Elche». Entre ellos critican, que no se dispone del personal de enfermería que marcan los pliegos. «Sólo hay 3 enfermeros y faltan por tanto 5. Esto implica que los cuidados que se deben proporcionar son más que deficientes ya que hay multitud de turnos sin cubrir». Entre ellos relatan que «las úlceras están empeorando porque no se realizan las curas que proceden; las personas que se caen no pueden ser valoradas ni son derivadas al hospital hasta que en el turno siguiente, o en el otro, algún enfermero les valora; hay cinco residentes con covid en el centro y uno en el hospital más grave, con lo que no se puede realizar el seguimiento y control de las constantes que precisan; tampoco confiamos en que estén cumpliendo los protocolos que proceden en caso de brote; y la medicación es administrada por auxiliares, suponiendo esto una ilegalidad».

Persianas rotas, cadenas en las puertas, sin aire acondicionado de noche... las quejas en la residencia Altabix no cesan Según Recova, «en cuanto al mobiliario, seguimos con camas articuladas que no funcionan. Se siguen poniendo pilas de pañales para incorporar a los residentes. Se ha reclamado cientos de veces pero Generalitat no envía las camas que se precisan». Como se recordará la consellera de Igualdad, Aitana Mas, aseguró hace unos días en Elche que se entrevistaría en breve con Recova para escuchar sus quejas. «En cuanto al material sanitario -prosiguen los familiares- a principios de julio estuvieron tres dias sin esponjas jabonosas para realizar las higienes. Ahora mismo, estos dias, con brote abierto, están sin mascarillas FFP2». Y añaden que «respecto al apartado de alimentación, seguimos con falta de materias primas. Por ejemplo, el 22 de junio faltaron once menús del primer plato de la cena, que era refrito de col y ajetes. Sólo tenían 4 coles para 116 residentes. Otro día, hubo un residente que parecía que había sufrido un ictus y tras trasladarlo al hospital, el diagnóstico fue un desmayo por falta de alimentación a las horas correspondientes. Aduce que se suele quedar con hambre». Según el comunicado, «los mayores precisan un aporte proteico adecuado y en lugar de proporcionarlo, les dan una única y ridícula alita para cenar y además, cruda». Al mismo tiempo aseguran que hay múltiples quejas relacionadas con la cocina puesto que el cocinero actual en realidad es pinche por estar desde hace tiempo de baja la cocinera.