Una empresa del Parque Científico de la UMH de Elche fabrica alimentos libres de fructosa

La start-up FreeShakes del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche, una compañía, surgida de la Maratón UMH, cosecha ahora premios y reconocimientos por su innovación: un proceso que permite eliminar los azúcares naturales presentes en las frutas, como es la fructosa. ha informado hoy la institución universitaria en un comunicado. La firma participa en Makers, el programa del PCUMH que ayuda a start-ups a impulsar la creación y el desarrollo de productos y procesos innovadores. En su caso, con un objetivo ambicioso: mejorar la calidad de vida de las personas que sufren intolerancia a este glúcido mediante productos libres de fructosa y altamente nutritivos. "Y es que esta intolerancia no es nimia, ya que afecta a entre el 40% y el 60% de la población española según la Asociación Andaluza de Patología Digestiva", explica.

Para estos emprendedores, graduados en Biotecnología por la UMH, su paso por la Maratón UMH supuso un reto. Tras ser uno de los proyectos finalistas de la 9ª edición del programa, llegó el momento de invertir desde un punto de vista científico: “El programa Makers nos ha permitido hacer nuestros experimentos en los laboratorios del Parque Científico de la UMH y planificar nuestro plan de negocio asesorados por un tutor: ha sido nuestro guía y nos ha ayudado a decidir hacia donde crecer”, afirma Fenoll.

Además, según el emprendedor, no habrían llegado al punto de desarrollo actual si no fuera por el apoyo de especialistas en el área de Biotecnología Alimentaria y Microbiología, y de expertos en Alimentación y Nutrición: “El Parque Científico de la UMH no solo nos ha facilitado contactos clave para que mejoremos nuestra propuesta tecnológica, sino que también nos ha permitido compartir esta experiencia en su ecosistema empresarial con emprendedores de biotecnología que ya han pasado por un proceso similar, como las start-ups Oscillum y Bioferric Ink”.

En la actualidad, FreeShakes está colaborando con el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria para avanzar en su tecnología. De forma simultánea, los emprendedores están trabajando con su tutor del programa Makers en un plan de negocio que defina su ruta de crecimiento y proyección de ventas, datos fundamentales para los inversores. Todo ello con una meta clara: “Nuestro objetivo en FreeShakes es ser líderes en alimentos libres de fructosa y en los próximos meses lanzaremos nuestro primer producto: un smoothie de frutas, libre de fructosa, altamente nutritivo y mínimamente procesado”. Al final, como apunta Kiyosaki, perseguir el éxito solo tiene un camino: “Ten claro lo qué quieres, diseña un plan y síguelo”.