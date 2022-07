Aureliano Ibarra Manzoni confirmó en 1879 en su obra Illici, su situación y antigüedades que la antigua Colonia Iulia Ilici Augusta estaba ubicada en la finca hoy conocida como La Alcudia de Elche. Siguiendo al pie de la letra sus palabras me puedo considerar un genuino ilicitano por estar domiciliado en ese punto geográfico. Esa condición de nativo la comparto, además de con mi más directa familia, con la Dama de Elche y algún otro personaje de peso como pudo ser el héroe fundador de la ciudad ibérica, famoso por su disco coraza decorado con la cabeza de un lobo. Y eso supone una responsabilidad si te dedicas a la arqueología, como es mi caso. Pero, por encima de todo, es un orgullo. Mi bisabuelo se estableció en La Alcudia en 1916 y, desde entonces, hace más de un siglo que los Ramos habitamos en Ilici.

Parece que las noticias falsas, los bulos de toda la vida que ahora se llaman fakes, se acaban de inventar. Sin embargo, a lo largo de mi vida, de toda mi vida porque me sigue pasando, hay gente que continua pensando, o me sigue preguntando, si fue mi abuelo, Alejandro Ramos Folqués, quien encontró a la Dama. Recuerdo que en el colegio incluso varios maestros así lo pensaban y así se lo decían a mis compañeros. Yo les respondía que no, pero cuando eres pequeño no crees que puedas saber más que ellos y, entonces, iba a casa y le volvía a preguntar a mis padres y se reían de mí. Esa situación me confundía. Hoy me molesta. Él nació en 1906, cuando la Dama llevaba ya diecinueve años en París. Y digo que me molesta porque si él la hubiera encontrado nunca habría salido de Elche.

La Alcudia, a finales del siglo XX pasó de una situación extraordinaria a otra, de ser un yacimiento excavado por sus propietarios a ser, en su mayor parte, propiedad de la Universidad de Alicante, que ha aportado el carácter científico necesario para un yacimiento de esta entidad y prestigio y, lo que es más importante para mí, ha garantizado una línea de actuación que asegura su protección y su continuidad.

Como director del museo y del yacimiento de La Alcudia de Elche mis retos siempre se encuentran en dos niveles diferentes, ambos de la misma relevancia. Los primeros son los del día a día, los de procurar que todo lo que esté en mi mano para mejorar se cumpla, ya sea recoger un papel del suelo como reunirme con quien corresponda para iniciar un proyecto ilusionante. Los otros, los ambiciosos, son importantes y necesarios, pero los podría resumir en algo tan simple como colaborar en que todos nos sintamos cada vez más orgullosos de tener un yacimiento como este, con lo que encierra y está esperando ofrecer.

En este año en que se conmemora el 125 aniversario del descubrimiento de la Dama de Elche ilusiona ver la cantidad de iniciativas que han surgido en torno a él. De la misma forma, La Alcudia de Elche necesita del apoyo de la sociedad para seguir adelante. Un apoyo basado en lo que cada uno pueda aportar. Desde las instituciones, contar o seguir contando con ella para sus líneas de financiación; para las empresas privadas que se sientan identificadas con nuestra Dama, que nos ayuden a intentar saber cómo era la ciudad en la que vivió; y para los ciudadanos de a pie, que la apoyen visitándola, porque no se puede sentir nada por lo que no se conoce.

En mi vida, la Dama tuvo siempre un papel relevante, pero como me crie jugando dentro del museo de La Alcudia y visitando continuamente el MAHE, porque mi padre era su director, nunca entendí por qué no nos centrábamos más en las piezas que teníamos, como son el Torso del guerrero, la Venus de Ilici, el rostro pintado en el kalathos conocido como el de la Tonta del Bote... Hasta que llegó un día, ya adolescente, en el que en una de las visitas a Madrid, mirando a los ojos a la Dama, entendí que no hay ninguna pieza comparable, así de fácil. Llega un momento en que comprendes que su presencia es cautivadora, que tiene un carisma que te atrae y no te puedes resistir. Si a eso le sumas la sensación de que te la han arrebatado y de que quien tiene que restituir el daño no lo hace, creas una figura, mitad líder mitad mártir, que es capaz de levantar pasiones a veces inexplicables. Además, su fuerza icónica como imagen potencia esos sentimientos al hacerla omnipresente en nuestra ciudad y en la bibliografía relacionada con la Cultura Ibérica.