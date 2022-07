- ¿Cómo definiría la Real Orden de la Dama su presidenta?

La Real Orden de la Dama de Elche es un conjunto de damas y caballeros, hombres y mujeres, reunidos en torno al busto de la Dama, unidos por su devoción a ella, y laborar por mantener viva su memoria, con la finalidad de promocionar la ciudad, su tradición, cultura, e importancia.

El principal icono que propone y del que dispone la Real Orden para realzar la imagen, es la figura de la Dama Viviente, ataviada con los ropajes que originalmente lucia el busto, sus rodetes, sus collares, que nos retrotrae y acerca a su época ibera de mas de 24 siglos.

Surgió en septiembre de 1964, cuando Antonio Martínez Maciá, el conocidísimo «Pin», decidió crear la Orden de Caballeros de la Dama de Elche, siendo su fundador y primer presidente. En 1998 la Orden fue declarada como Real Orden por S.M. el Rey D. Juan Carlos I. Tras Antonio Martínez Maciá fue presidente Antonio Martínez García, y a este le sucedió Antonio Martínez Camacho. En la actualidad somos 95 miembros.

- ¿Cuáles son los principales objetivos del colectivo? ¿A que está dedicada la Real Orden?

El objetivo principal es ensalzar la figura de la Dama y a la ciudad de Elche. Para ello, tradicionalmente se celebran cada año dos actos institucionales: la concentración en la Alcudia, en el lugar del descubrimiento, con intervención de personalidades destacada en la materia; y un acto de gala, en el que se proclama Caballero y Dama de Honor entre las personalidades o instituciones que hayan realizado alguna labor importante en beneficio de la ciudad y la Dama, y cuya trayectoria, humana, profesional, cultural, o científica le haga merecedor de tal distinción.

En este año 2022, celebración del 125 aniversario, se ha decidido nombrar Dama de Honor de la Real Orden, a Su Majestad la Reina Dª Leticia. De esta manera ya fueron distinguidos, D. Juan Carlos, Dª Sofía, y D. Felipe.

- ¿Qué opina la Real Orden de que el busto esté fuera del lugar donde fue hallado?

Por parte del Gobierno central se ha venido afirmando que el MAN, como museo del Estado, es una representación de los pueblos y culturas que han trazado la historia de España y se configura como seña de identidad del conjunto de la arqueología española y en ese ámbito la Dama de Elche cobra sentido como referente de la cultura ibérica, formando parte de un patrimonio histórico común.

Siendo entendible esta postura, decae ante la realidad de que para la ciudad de Elche, no solo es una pieza arqueológica de inestimable valor que exponer, estamos hablando de un signo de identidad, que se construye precisamente sobre la diferencia referida a la genealogía ilicitana que nos vincula, con la historia que constituye nuestras raíces y se asienta firmemente en la tierra. Únicamente estuvo entre nosotros escasos días, cuando fue hallada, pero de inmediato el pueblo ilicitano la quiso y se sintió orgullo e identificado con ella. Su lugar está en Elche.

- ¿Confía en que será posible, finalmente, la cesión del busto al MAHE?

Indudablemente; esta peripecia ya la hemos vivido con anterioridad. En 1997 se celebró el Bimilenario de la ciudad de Elche, la romana Ilice Augusta; ahí se hizo un primer intento, que no prosperó. Esta vindicación del regreso de la Dama se viene solicitando cada aniversario, al igual que ahora, y siempre tropezamos, con informes contradictorios que dilatan la toma de decisión sobre su traslado.

La hemos tenido de breve visita en 1965; y por fin, en 2006, siendo Ministra de Cultura Carmen Calvo, se logró el anhelado regreso temporal. La impresión generalizada es que no hay verdaderos motivos técnicos o museísticos, y es difícil de aceptar que Elche no está preparada ni ofrece seguridad para custodiar una pieza de tan inestimable valor, pues quién no recuerda el video de la hormiga paseándose sobre el busto dentro de la urna en el MAN. Y la excusa del peligro del traslado, en el siglo XXI, con los adelantos y conocimientos técnicos que existen, con miles de piezas que constantemente se ceden de un museo a otro, es inadmisible. Son decisiones de tipo político las que impiden que disfrutemos de la Dama en nuestra ciudad. No vamos a perder la confianza de tenerla otra vez con nosotros.

- Cuéntenos qué tienen preparado para el 125 aniversario de la Dama.

Además de las habituales, como son las visitas con la Dama viviente a centros docentes y sociales, como asilo, residencias para mayores, etc. en marzo celebramos la exposición «Nuestras Damas», en la que expusieron una gran variedad de representaciones del busto, en pintura, escultura, impresiones graficas, etc, que tuvo lugar en la sala e exposiciones de Las Clarisas..

El próximo día 3 de agosto tendrá lugar por primera vez, un importante acto, la gala de los Excelentes de la Dama, en que se hará entrega de una placa con dicho nombramiento a 10 personas e instituciones que se han distinguido, en apoyo a nuestra Dama; desde Manuel Campello, su descubridor; los arqueólogos Alejandro y Rafael Ramos; nuestro fundador y primer presidente, Antonio Martínez; el erudito estudioso de la Dama Francisco Vives Boix; el principal coleccionista de objetos y recuerdos de la Dama, Ricardo Perlines; la Universidad de Alicante, por su potenciación de la Fundación La Alcudia; la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la creación de la Cátedra Dama de Elche; a Carmen Calvo Poyato, ya mencionada, que permitió la venida de la Dama en 2006; y al Ayuntamiento de Elche por su declaración institucional solicitando el traslado de la Dama.

Se contará con la actuación de la orquesta de cámara y coros de la UNED de Elche. Este acto es abierto al público.

El día 4 de agosto, fecha del aniversario, habrá por la mañana una carpa situada en la Plaça de Baix, con documentación al público de la Fundación La Alcudia, la Real Orden, y Visitelche, donde estará la dama viviente y a los mas pequeños se les obsequiará con el cuenta «La Dama, un tresor», además de con reproducciones del busto.

Por la tarde, la tradicional visita al yacimiento, con salida de autobuses gratuitos para traslado del público a dicho lugar, donde se disfrutará de la actuación de la Coral Ilicitana, de los típicos refrescos, y sin que falte una mascletá.

En noviembre y en el MAHE de Elche, con la colaboración de la fundación MARQ de Alicante se inaugurará la exposición «Los Viajes de la Dama», y permanecerá hasta abril del 2023. Nace con vocación itinerante dada su importancia ya que es un recorrido fotográfico de todos sus desplazamientos desde su descubrimiento hasta la actualidad.

También hay previstas dos conferencias, en el segundo semestre del 2022, aun por concretar.

- ¿Quién puede pertenecer a la Real Orden de la Dama y cómo hacerlo?

La Real Orden no es elitista ni selectiva; puede pertenecer a ella cualquier persona, hombre o mujer, que esté dispuesta a integrarse en el colectivo y colaborar a los fines y objetivos de la asociación, colaborar en su desarrollo de acuerdo a sus posibilidades, conocimientos y habilidades, asistir a las reuniones, a los actos y satisfacer una módica cuota anual.

Para el ingreso, el solicitante deberá pedirlo a la Secretaria de la Orden y ser propuesto por un socio en activo.

La Real Orden está abierta a todas aquellas personas que quieran colaborar a ensalzar, divulgar, popularizar, potenciar la figura de la Dama de Elche y la de la ciudad.

Programa de actos

3 de agosto de 2022

20 horas: En la rotonda del Parque Municipal tendrá lugar la Gala Excelentes de la Dama, con el nombramiento de:

Manuel Campello Esclapez

Alejandro Ramos Folques

Rafael Ramos Fernández

Antonio Martínez Macía

Francisco Vives Boix

Ricardo Perlines Barrios

Universidad de Alicante

Universidad Miguel Hernández de Elche

Carmen Calvo Poyato

Ayuntamiento de Elche

Finalizará el acto con la actuación de la Orquesta de Cámara y Coros y la UNED de Elche. Y disparo de fuegos artificiales

4 de agosto de 2022

De 11 a 13 horas: En la Plaça de Baix se instalará una carpa conmemorativa del 125 aniversario del descubrimiento de la Dama, con la presencia de la Dama Viviente, la Fundación L’Alcudia y el Ayuntamiento de Elche, donde los asistentes podrán fotografiarse en el photocall creado para la ocasión.

Se obsequiará con el cuento infantil «La Dama, un Tresor» y también se regalarán reproducciones del busto.

De 18,30 horas: Desde el MAHE partirán autobuses para trasladar a quienes deseen asistir al acto que se llevará a cabo en el yacimiento de L’Alcudia y que comenzará a las 19,30 horas. Habrá una visita al lugar del descubrimiento, depositando la Dama Viviente un ramo de flores.

Finalizará el acto con la actuación de la Coral Ilicitana y una cohetá. Se ofrecerá un refresco.