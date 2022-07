En el siglo XXI el patrimonio cultural forma parte indispensable de los activos de una sociedad democrática, a través de los cuales alcanza plena madurez en el plano de las ideas, de la convivencia, del conocimiento, de la educación y del saber. La concepción de un patrimonio que se inserta en la sociedad se concibe en la actualidad desde parámetros de desarrollo sostenible y solidario, ya que se trata de bienes insustituibles que no son renovables.

Hay obras de arte, objetos y piezas arqueológicas que trascienden lo académico e histórico convertidas en iconos universales, que sobrepasan fronteras, museos, especialistas e investigadores. La Dama de Elche es uno de ellos. El 4 de agosto de 1897 un hecho fundamental en la historia no ya del yacimiento de La Alcudia, sino de la arqueología española, acababa de tener lugar: el Hallazgo de un busto escultórico ibero que pronto iba a transcender su realidad y época para vivir la nuestra como algo propio, contemporáneo, que sigue cautivándonos miles de años después de que la genialidad artística de su autor lo esculpiera.

Esta pieza reúne un conjunto de características únicas y especialmente representativas del arte ibero que han sido y siguen siendo objeto de estudio y análisis por investigadores de todo el mundo. Tales trabajos, circunscritos a los conocimientos directos de los arqueólogos y especialistas, no pueden ignorar un hecho crucial: la labor de un artista –en este caso, verdaderamente, la de un maestro- cuya obra ha sobrevivido para transmitirnos, miles de años después, los conocimientos que poseía sobre su oficio y que aspiraba a mostrar a través de sus decisiones técnicas y artísticas, la belleza y serenidad de su realización, o de su respuesta a las exigencias de quienes le hicieran el encargo.

La Dama abandonaría España el 30 de agosto. No es este el lugar para entrar en detalles de cómo el arqueólogo Pierre Paris, consciente, desde que ve la pieza, de su importancia, se mueve con rapidez, con la ayuda del banquero Noël Bardac, que pone el dinero, y de Léon Heuzey, arqueólogo del departamento de Antigüedades Orientales del Louvre, para comprarla al Dr. Manuel Campello (propietario de las tierras en las que había aparecido la escultura), con el ofrecimiento de 4.000 francos. La Dama no volvería hasta 1941, tras años de negociaciones entre el Gobierno del mariscal Petain y el del general Franco, emprendiendo otro viaje, esta vez de vuelta a España, para recalar en el Museo del Prado. Pero su enorme significado para la arqueología española hizo que en 1971 emprendiera un nuevo viaje, aunque esta vez de apenas unos cientos de metros hasta llegar al Museo Arqueológico Nacional, donde hoy permanece ejerciendo la misma impactante seducción que el primer día sobre cuantos la contemplan, muchos de ellos llegados al MAN con este único propósito. Allí la acompañan infinidad de objetos, piezas y restos arqueológicos procedentes de su hogar, la Alcudia de Elche, como también lo hace la Esfinge de Agost, que vino con ella en su vuelta a España en 1941 desde Francia, donde sigue residiendo su hermana, expuesta en el Museo de Antigüedades Nacionales de Saint Germain-en-Laye, dependiente del Louvre. La única vez que hemos podido ver juntas a ambas esfinges, desde que fueron descubiertas en 1893 en el Camp de l’Escultor de Agost, fue en el MARQ de Alicante en 2009.

El 23 de octubre de 1965 se produce otro ilusionante viaje que iba a suponer la primera estancia en Elche de la Dama, tras su descubrimiento con motivo del VII Centenario del Misteri, permaneciendo en el Museo Arqueológico del Parque Municipal del 23 de octubre al 10 de noviembre para volver el 18 de mayo (Día Internacional de los Museos) de 2006, con motivo de la inauguración del nuevo Museo Arqueológico y de Historia de Elche, el MAHE, en el Palacio de Altamira. En los seis meses que estuvo en la ciudad, del 18 de mayo al 1 de noviembre, la visitaron cerca de 300.000 personas (cifras nunca alcanzadas por el MAN antes de la reforma entre 2008 y 2013). El patrimonio es de la ciudadanía y debe estar al alcance de ella. Pese a ello, desde 2006 la Dama no ha vuelto a su ciudad y según ha manifestado recientemente el titular de Cultura del Gobierno de España, no lo hará “mientras los informes técnicos desaconsejen el movimiento”, “…quizás con otro ministro…”. Si bien es cierto que siempre nos quedará ir a visitarla en el MAN, me hubiera agradado muchísimo verla en Elche y más si cabe con motivo del 125 aniversario de su hallazgo.

Y no lo digo por decir. Sé lo que supone tomar la decisión de autorizar la salida de nuestros museos de una obra de arte, objeto o pieza arqueológica, en tanto que presidente de la Diputación y por ende de los museos de su titularidad, cuando así se nos solicita por otras administraciones y museos de todo el mundo. También sé -y asumo la responsabilidad- lo que implica recibirlas. Soy consciente de la normativa y procedimientos a cumplir, tanto a nivel autonómico y nacional como internacional, también lo soy de la importancia de los informes técnicos al respecto, como de los estrictos protocolos de embalaje, transporte, seguro, vigilancia, etc. en orden a garantizar la completa seguridad de las obras objeto de cesión. Procesos en los que la participación de profesionales, técnicos y especialistas resulta fundamental, más aún cuando hablamos de museos públicos en los que, además, interviene la responsabilidad patrimonial de las instituciones titulares de los mismos.

No se trata de relaciones de confianza entre “colegas”, sino del estricto cumplimiento de la normativa y de los requisitos y condiciones establecidas entre administraciones y museos, entre directores, conservadores, restauradores, etc., perfectos conocedores todos ellos no ya de su trabajo, sino de la importancia de preservar para el futuro el legado de nuestros antepasados y de la salvaguarda de nuestra cultura material, de aquellos vestigios que forman parte de nuestro patrimonio. Por tanto, la seguridad está por encima de todo, como lo estuvo en 2006, cuando la Dama visitó Elche por última vez.

De modo que permitan que me congratule por el ímprobo y vocacional trabajo de los cuerpos técnicos al frente de nuestros museos. Merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud. Gracias a ellos, la Dama de Elche, e infinidad de obras de arte, objetos y piezas arqueológicas, han llegado a nuestros días. ¡Enhorabuena!; pero, sobre todo, permitan que felicite a las ilicitanas e ilicitanos por celebrar en un día como hoy, en pleno S. XXI, otro 4 de agosto más, su historia, su cultura y la memoria de sus antepasados, para poderlo compartir junto con todos los alicantinos y cuantas personas visitan La Alcudia y Elche.

¡Feliz Aniversario, Dama!