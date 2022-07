La Alcudia de Elche fue el principal núcleo de población del Baix Vinalopó antes de la fundación de la actual ciudad de Elche, desde aproximadamente el V milenio a. C. hasta el siglo VIII. Constituye uno de los yacimientos arqueológicos, y por tanto uno de los documentos históricos más importantes de todo el sudeste peninsular, no solo por su dilatada secuencia de ocupación, conservada en un tell artificial de más de 4 metros de potencia, sino también por haber proporcionado algunos de los bienes muebles de mayor relevancia del ámbito hispano, entre los que destaca la Dama de Elche. Si hace unos pocos años La Alcudia era un yacimiento en un estado precario y semiabandonado, sin infraestructuras, desde su adquisición por la Universidad de Alicante se ha convertido en un centro de investigación, patrimonial y cultural de primer orden en la Comunidad Valenciana. En concreto, la finca donde se localiza La Alcudia fue adquirida por la Universidad de Alicante en 1996. Desde el mismo momento en el que dicho Bien de Interés de Cultural pasó a integrar el patrimonio de dicha universidad, fue creada para su gestión integral -investigación, conservación, promoción y difusión-, la Fundación de Investigación Arqueológica La Alcudia.

Después de unos años de indefinición, desde 2003 a 2015, la Universidad de Alicante a través de su fundación y la dirección científica de Lorenzo Abad, con el apoyo del Ayuntamiento de Elche y de la Diputación Provincial de Alicante -además de otros patronos-, se vio obligada a centrar sus esfuerzos en transformar La Alcudia en un yacimiento visitable, dotándolo de las suficientes infraestructuras museísticas como para convertirlo en un punto de referencia patrimonial y cultural en Elche. Así, fueron restaurados distintos restos arqueológicos inmuebles e integrados en itinerarios de visita; fue creado el centro de interpretación y reestructurado y ampliado el Museo de La Alcudia, incorporándole áreas de trabajo e investigación, sin olvidar la promoción de numerosas actividades culturales tanto en la misma Alcudia -visitas teatralizadas, teatro clásico, exposiciones de pintura, ciclos de cinefórum-, como en la ciudad de Elche, destacando el curso de arqueología ilicitana, los Lunes con La Alcudia, que desde hace 19 años se viene celebrando ininterrumpidamente y que este año estará dedicado a la Dama de Elche. Sin embargo, era necesario cumplir con la principal función encomendada a la Fundación La Alcudia, que no es otra que la de fomentar la investigación, ya que es la única acción que permite incrementar nuestro conocimiento sobre el pasado, para transferirlo a la sociedad y dotar de mayor valor al conjunto patrimonial. Ello se ha conseguido en los últimos con el impulso ejercido desde el Vicerrectorado de Investigación, primero con la creación a finales del 2014 del Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante (INAPH) y más tarde, en 2016, con un programa propio de investigación para La Alcudia, que deparó el inicio de los tres proyectos de excavación vigentes en distintos sectores del yacimiento y un cuarto, cuya duración fue tan solo de 2 años, para el estudio específico de las arcillas empleadas en la elaboración de las cerámicas ibéricas pintadas. Si bien el INAPH está integrado por más de 40 especialistas de áreas de conocimiento muy diversas y desarrolla proyectos de investigación de dotación tanto pública como privada en distintas zonas de la península ibérica e Islas Baleares, La Alcudia ocupa un lugar central entre las labores desarrolladas. De hecho, la creación del INAPH se justificaba, entre otras razones, en la necesidad de impulsar la gestión y las investigaciones en este destacado yacimiento ilicitano propiedad de la Universidad de Alicante. Así, desde el INAPH y de la mano de Sonia Gutiérrez y Miguel Louis, fue desarrollado el plan director vigente en La Alcudia, modélico en la Comunidad Valenciana, en el que se establecen las líneas estratégicas de investigación a desarrollar hasta 2029, las zonas donde se puede excavar y en qué fases, las áreas en reserva, así como un amplio diagnóstico sobre el estado de conservación de las estructuras arqueológicas visitables. Y, por otro lado, de los resultados de investigación de los primeros 4 años (2017-2020) se ha dado cuenta en numerosos foros y publicaciones, destacando, dentro del proyecto Damas y Héroes, tras la Ilici ibérica, dirigido por los profesores A. Lorrio, H. Uroz y J. Uroz, el hallazgo de un tramo de la muralla íbera del siglo V-IV a.C., hasta ahora desconocida; un complejo termal de grandes dimensiones de época romana en muy buen estado de conservación, dentro del proyecto Astero-Patrimonio virtual, dirigido por el profesor J. Molina y, por primera vez para La Alcudia, se ha documentado, dentro del proyecto Domus, vivir en Ilici, dirigido por la profesora S. Gutiérrez, buena parte de la secuencia de ocupación del yacimiento, que hasta el momento está mostrando los usos y transformaciones de un espacio urbano entre el IV-III a. C. y el siglo VIII. Todo ello sin olvidar el cuantioso conjunto de objetos con información contextual que vienen a enriquecer la ya de por sí significativa y singular colección de La Alcudia, de igual valor científico, histórico y social que la propia Dama de Elche descubierta el 4 de agosto de hace ahora 125 años.