Toda la magia del cine al servicio del Misteri d’Elx

Diez cámaras de cine, con sus respectivos operadores, tratarán de no llamar la atención de los espectadores y sobre todo de los más veteranos que acudan a estas próximas representaciones del Misteri d’Elx en agosto. El objetivo es ser nada intrusivos en un rodaje que será muy complicado técnicamente pero, seguramente, altamente satisfactorio.

«No quiero grúas, no quiero drones, ni torres», avanza el ilicitano Pablo Más, codirector junto a Manuel Gutiérrez Aragón de este documental de cine. De este modo muestra la intención que tienen ambos con la película. «No hay que grabar espectáculo. Tenemos que grabar La Festa», comenta.

En principio las cámaras, pese a ser muchas, no llamarán apenas la atención. Alguna habrá entre el público. «Esto es importante porque el punto de vista siempre es el del espectador. Es muy interesante ver al Ángel en la Mangrana, pero es más interesante cuando es contada desde la mirada del público», explica Más, quien además de codirigir realiza las tareas de montador y guionista.

Por tanto, se va a poner mucho énfasis en que eso, la atención de los presentes, siga recayendo, por ejemplo, en el canto inicial de la María, en la gravedad de la Capella o en la majestuosidad de los aparatos aéreos, verdaderos protagonistas, junto al pueblo de Elche, de La Festa.

Así las cosas los operarios de cámara intentarán ser invisibles, así como se elegirá la ubicación de esos aparatos de rodaje de manera que no modifiquen para nada el trabajo ni de los tramoyistas ni de los niños y adultos que intervendrán en la basílica.

«Es una verdadera película documental de cine. No hay voz en off, no hay entrevistas. Queremos mostrar a gente que se reúne una vez al año para hacer algo mágico. El Misteri no es magia, pero la sensación desde dentro es mágica», declara el que también es Mestre de Ceremonias suplente, sin olvidar que ha sido en el pasado director de la cátedra del Misteri d’Elx de la Universidad Miguel Hernández y de la cátedra de Cinematografía y Documental Gudie Lawaetz.

Lo que se busca con este documental también es reflejar, con calidad de cine, el embelesamiento y el amor por el drama asuncionista de todo un pueblo y su significado.

Para ello prácticamente será un equipo de 30 personas el que haga posible esta producción, al frente de la cual está el reconocido director Manuel Gutiérrez Aragón y Más. Posiblemente nadie mejor que este último para esta empresa al lado del veterano Gutiérrez Aragón, autor de «El caballero Don Quijote», «Cosas que dejé en La Habana», «Feroz» o «Habla, mudita», entre otros títulos imprescindibles de la cinematografía española.

Ambos tienen dos referentes en la cabeza: el documental grabado por Gudie Lawaetz y la grabación realizada por Canal 9 y que supuso el mayor despliegue técnico realizado para recoger audiovisualmente La Festa.

El trabajo de la directora danesa impulsó en 1978 el primer gran reportaje, junto a Michael Dodds, de las representaciones del Misteri que contribuyó a darle una proyección internacional. El equipo de rodaje llevó a cabo la filmación completa del Misteri, sus preparativos, momentos cotidianos... Por su parte, la grabación de Canal 9 de 2013 fue más bien una retransmisión en directo.

La grabación en este agosto podría prolongarse del 11 al 15 , es decir, las cinco jornadas en que hay representaciones. Pero todo depende de las cuestiones económicas que son siempre el gran escollo que una producción pequeña, pero ambiciosa, debe superar.

Los primeros pasos de este documental se remontan a hace dos años, cuando arrancó la producción y el proceso de financiación, pero la pandemia paralizó el Misteri y, por tanto, la película. El pasado octubre estuvieron los directores en la ciudad junto a los directores de fotografía Jose Luis Alcaine y Miguel Roldán y la coguionista Maribel Hernández. Alcaine finalmente comienza el rodaje de la próxima película de Pedro Almodóvar que se ha adelantado a este mismo agosto y no estará en las representaciones.

El cualquier caso el documental de cine podría estar listo para finales de año o principios del siguiente y, si no cambia nada, llevará por nombre «La Festa».

Entradas

Las entradas del Misteri d’Elx tienen precios que van, con descuento, desde los 7 hasta los 60 euros. Los más caros son los billetes correspondientes a la reprentación del día 13. Quedan libres aún espacios en nave, balcón, de pie crucero y coro, tanto esa jornada del 13 como el 11 y el 12 de agosto. Los interesados pueden adquirir las entradas en la web de El Corte Inglés, que este año se hace cargo por primera vez de este cometido, pero también en sus centros comerciales físicos de España y Portugal y en la Casa de La Festa en Elche.