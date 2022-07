Los otros patrimonios que esconde Elche

La Dama, el Misteri y el Palmeral. Es el trío de ases que hacen muy conocida a Elche. Pero la localidad esconde muchos encantos, otros patrimonios más allá de estos. De hecho, de la Dama se puede visitar el yacimiento arqueológico donde se halló hace 125 años, pero no el busto íbero que está en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, y para ver el Misteri d’Elx habría que ir los dos únicos días de agosto en los que se representa. El Palmeral sí se puede disfrutar todo el año. No obstante, Elche tiene una oferta turística mucho más completa durante todo el año. Tesoros no tan conocidos en muchos casos.

Lo mejor para conocer la amplia oferta turística de la ciudad es acudir a la renovada Oficina de Turismo «Tourist Info Elx», ubicada a la entrada del Parque Municipal. Se trata de un edificio singular, situado en el entorno del Palmeral Histórico declarado Patrimonio Universal por la Unesco, que recibe en torno a las 100.000 visitas al año. Allí, nos sentamos frente a un informador turístico, que con su mejor sonrisa nos da la bienvenida a Elche y nos ofrece un plano. No solo eso, también nos da una completa guía con todos los lugares de interés y museos, con sus correspondientes horarios y precios. Lo primero que sorprende, la cantidad de cosas que se pueden ver en Elche, con hasta 16 propuestas diferentes solo en ese folleto. Sin duda, la ciudad merece una visita, y no solo de un día. No tarda en ofrecernos la visita guiada que, por cinco euros, nos permite conocer los rincones más turísticos de la ciudad y su historia, bien explicada. Es una visita, nos explica, que se adentra en el Parque Municipal para explicar la historia del Palmeral, por qué es Patrimonio de la Humanidad, el oficio del palmerero y de la artesanía de la palma blanca, y la historia de los monumentos que se recorren en la visita, haciendo especial hincapié en el Misteri d’Elx, que se representa dentro de la Basílica de Santa María, y de la Dama de Elche, que se descubrió a dos kilómetros del actual centro histórico, en la antigua Illici, el yacimiento arqueológico de La Alcudia. La visita incluye un bono descuento para visitar los museos y monumentos con la tarifa reducida. Y si el visitante prefiere, puede subirse al tren turístico que sale a las horas en punto desde la Oficina de Turismo, entre las 10 y las 18 horas, en un recorrido por el Palmeral de 40 minutos, y se puede bajar en algunas paradas, como en el conocido Jardín Histórico Nacional del Huerto del Cura, con sus ejemplares de palmeras de todo el mundo, y volver a cogerlo después. «Es un destino tranquilo, es turístico, pero a la vez tranquilo, no está saturado de turistas como en la playa, es un turismo más sostenible», nos explica sobre Elche el amable informador de la Oficina de Turismo del centro histórico. Nos pregunta de dónde venimos antes de salir y nos desea una buena estancia, no sin antes habernos informado sobre las múltiples actividades culturales que podemos encontrar en la ciudad, seguramente muy desconocidas para los mismos ilicitanos. A la salida vemos turistas con sus planos y bien protegidos con sombreros para aplacar el sol de justicia de estos días. La mayoría son extranjeros, especialmente es fácil ver a franceses, la nacionalidad que más visita a la ciudad, tras la española. Se trata, sobre todo, de un público familiar. Una pareja nórdica con sus dos hijos trata de buscar la entrada en el conocido como «Museo del Huevo» tras ver cerrada la puerta principal; es uno de los pocos edificios que no van a poder visitar, ya que se encuentra clausurado. Su cierre se suma a la de la Torre Vaillo y al del Museo de Arte Contemporáneo, los únicos espacios que los turistas no pueden visitar. Pero hay mucho qué hacer en Elche. El turismo en Elche está despegando, y en junio la ocupación hotelera superó el 86%, un porcentaje nada desdeñable. Pocas ciudades pueden presumir de tener tres Patrimonio de la Humanidad: el Palmeral, el Misteri y, del que menos se suele acordar pero que merece una visita obligada, el Museo Escolar de Pusol. ¿Qué puede ver un turista que llegue a la localidad? Tiene una amplia oferta por delante. Monumentos. Los más conocidos... y otros que menos Visita obligada es la Basílica de Santa María, en la que también se puede subir a su torre donde se divisan unas de las mejores vistas del Palmeral, que con sus más de 200.000 palmeras es uno de los icónicos símbolos ilicitanos. El Huerto del Cura y el Parque Municipal animan a relajarse. Menos conocida es la Casa Palacio de Jorge Juan, del siglo XVII, o la Iglesia de San José. También se recomienda ver los Baños Árabes y el Convento de Santa Lucía. Y, por supuesto, la Torre de la Calahorra y el Palacio de Altamira. Su casco antiguo conserva importantes muestras de su pasado musulmán y del esplendor barroco, con lugares emblemáticos como La Glorieta, la plaza de Santa Isabel o el Puente de Santa Teresa o de la Virgen. También el Molí del Real. Cultura. Más allá de museos, la agenda cultural y de ocio es extensa Elche es una ciudad donde la cultura brilla con luz propia. Sorprende la amplia agenda cultural que te facilitan en la Oficina de Turismo. No solo turistas, un ilicitano tiene mucho para elegir si se queda en la ciudad este verano. Así, no faltan los conciertos, la mayoría de ocasiones ubicados en el aparcamiento de la UMH. Pero también en el Gran Teatro, ahora con ciclos de DJ. Y un claustro, el de Las Clarisas, también es un buen lugar para ver una actuación musical, aunque sorprenda, con sus conciertos mínimos. O proyecciones de películas, estos días de cortos en los cines Odeón, con entrada gratuita, y hasta en la propia playa de Arenales del Sol o en pleno Palmeral. O el Festival de Guitarra que hasta finales de julio se celebra en el claustro del Convento de San José. Además, suele haber representaciones teatrales todo el año, este mes con teatro clásico en el yacimiento de La Alcudia. Y visitas teatralizadas en la Basílica. La oferta museística da para una visita de varios días, con el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), el del Palmeral, el Paleontológico (MUPE), el de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad, la Casa del Belén o el Museo Municipal de la Festa, para quienes no pueden visitar la ciudad durante las representaciones del Misteri o quieren saberlo todo de este Patrimonio de la Humanidad ya que se proyecta un audiovisual explicando su historia y en qué consiste. Cita aparte merece el Museo Escolar de Pusol, que recoge las tradiciones de la localidad y el medio natural y rural del Camp d’Elx, con una enorme colección de objetos, y es un bien reconocido por la Unesco. Y para conocer la historia de la Dama de Elche y los inicios de la ciudad, hay que acudir al yacimiento arqueológico de La Alcudia, donde se ofrecen también visitas guiadas y, además del Museo Monográfico y el centro de interpretación, es frecuente ver a arqueólogos de la Universidad de Alicante en algunas de las excavaciones. Playas y naturaleza. Nueve kilómetros de arenales y las joyas de El Hondo y El Clot Elche también tiene playas, nada menos que nueve kilómetros, y en su mayoría rodeadas de dunas. Es uno de sus principales atractivos y donde se concentra gran parte del turismo que llega a la capital del Baix Vinalopó. El Altet, Arenales del Sol, El Carabassí, El Pinet, La Marina y El Rebollo invitan a darse un chapuzón. ` Y cada vez más conocidos y más visitados, sobre todo por el turismo extranjero, son sus parajes y parques naturales. El Hondo y El Clot de Galvany son un paraíso para los amantes de las aves y de la naturaleza. Y para hacer rutas senderistas se puede ir al Pantano de Elche, nada masificado. turistas. La ciudad se llena estos días de turistas, un turismo sostenible y para nada masificado. La mayoría son nacionales, pero hay un incremento importante de extranjeros. Aparcar, lo más complicado Al centro de Elche se puede llegar en tren de Cercanías, siempre que respeten los continuos retrasos de la línea, o en autobús. No obstante, la mayoría de visitantes optan por ir en coche. Y aquí viene el problema. Sin duda, lo más complicado de hacer en Elche es encontrar un sitio para aparcar. En el casco histórico es prácticamente imposible, y las pocas plazas que hay son de zona azul. Está la opción de Candalix, un parking gratuito cerca del centro, casi siempre saturado y lleno de gorrillas. La otra zona de aparcamiento gratis es la de la UMH, pero los conciertos estivales han cerrado esta posibilidad.